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Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 01.05.2025
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям восьми бригад и одного полка ВСУ, противник потерял более 445 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:27:00+03:00
2025-05-01T12:27:00+03:00
2025-05-01T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям восьми бригад и одного полка ВСУ, противник потерял более 445 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Яблоновка, Ульяновка, Димитров и Красноармейск в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 445 военных в зоне действия группировки "Центр"