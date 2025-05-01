https://ria.ru/20250501/tsentr-2014560620.html

Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 01.05.2025

Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям восьми бригад и одного полка ВСУ, противник потерял более 445 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:27:00+03:00

2025-05-01T12:27:00+03:00

2025-05-01T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям восьми бригад и одного полка ВСУ, противник потерял более 445 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Яблоновка, Ульяновка, Димитров и Красноармейск в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250430/sumy-2014508306.html

https://ria.ru/20250430/vsu-2014309807.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины