https://ria.ru/20250501/tsentr-2014548877.html

ВС России поразили учебный центр ВСУ в Киевской области

ВС России поразили учебный центр ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 01.05.2025

ВС России поразили учебный центр ВСУ в Киевской области

Нанесен удар по учебному центру ВСУ в Киевской области, где проходили тренировки под руководством иностранных наемников-инструкторов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:49:00+03:00

2025-05-01T09:49:00+03:00

2025-05-01T09:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

сергей лебедев

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Нанесен удар по учебному центру ВСУ в Киевской области, где проходили тренировки под руководством иностранных наемников-инструкторов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В ночь на 1 мая по учебному центру, который находится между сёлами Девички и Старое в Киевской области, был нанесён удар. Известно, что на полигоне тренируются добровольцы из ВСУ, а инструкторами выступают иностранные военные. После удара начался сильный пожар, слышна детонация", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил фото, на которых виден большой столб дыма.

https://ria.ru/20250430/mo-2014310525.html

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины