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ВС России поразили учебный центр ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 01.05.2025
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09:49 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/tsentr-2014548877.html
ВС России поразили учебный центр ВСУ в Киевской области
ВС России поразили учебный центр ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 01.05.2025
ВС России поразили учебный центр ВСУ в Киевской области
Нанесен удар по учебному центру ВСУ в Киевской области, где проходили тренировки под руководством иностранных наемников-инструкторов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:49:00+03:00
2025-05-01T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Нанесен удар по учебному центру ВСУ в Киевской области, где проходили тренировки под руководством иностранных наемников-инструкторов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В ночь на 1 мая по учебному центру, который находится между сёлами Девички и Старое в Киевской области, был нанесён удар. Известно, что на полигоне тренируются добровольцы из ВСУ, а инструкторами выступают иностранные военные. После удара начался сильный пожар, слышна детонация", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил фото, на которых виден большой столб дыма.
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киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили учебный центр ВСУ в Киевской области

ВС России поразили учебный центр ВСУ с зарубежными инструкторами под Киевом

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Нанесен удар по учебному центру ВСУ в Киевской области, где проходили тренировки под руководством иностранных наемников-инструкторов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В ночь на 1 мая по учебному центру, который находится между сёлами Девички и Старое в Киевской области, был нанесён удар. Известно, что на полигоне тренируются добровольцы из ВСУ, а инструкторами выступают иностранные военные. После удара начался сильный пожар, слышна детонация", - сказал собеседник агентства.
Также он предоставил фото, на которых виден большой столб дыма.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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