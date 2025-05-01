https://ria.ru/20250501/tramp-2014611176.html

Fox News: советник Трампа по нацбезопасности и его заместитель отстранены

Fox News: советник Трампа по нацбезопасности и его заместитель отстранены - РИА Новости, 01.05.2025

Fox News: советник Трампа по нацбезопасности и его заместитель отстранены

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отстранены от своих должностей, утверждает телеканал Fox News со... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:16:00+03:00

2025-05-01T20:16:00+03:00

2025-05-01T20:52:00+03:00

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стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отстранены от своих должностей, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на источники."Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отстранены от должностей в четверг. Источники сообщили, что, вероятнее всего, будет объявлено о дополнительных отстраненных сотрудниках, и ожидается, что президент Дональд Трамп публично выступит по этому вопросу", — говорится в публикации.Отмечается, что увольнение Уолтца произошло после скандала с включением журналиста в чат с американскими чиновниками, где обсуждались удары США по Йемену. Ранее журналист газеты Politico Джейк Трейлор со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф является главным кандидатом на пост советника американского лидера по национальной безопасности вместо Уолтца. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские чиновники обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.

https://ria.ru/20250501/uitkoff-2014608105.html

https://ria.ru/20250325/uoltts-2007314526.html

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в мире, сша, йемен, дональд трамп, стив уиткофф, ансар алла