На Западе предупредили Трампа о крупном просчете на Украине
Профессор Малинен назвал соглашение по недрам с Украиной худшей сделкой Трампа
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам стало самой неудачной сделкой президента Дональда Трампа, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Вполне вероятно, что Трамп только что подписал худшую сделку в своей жизни", — написал он.
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Газета Washington Post ранее сообщала, что никто не знает, сколько на самом деле стоят украинские редкоземельные ресурсы. При этом работа по их добыче и переработке долгая и грязная и может потребовать создания новой обширной инфраструктуры. Предсказать масштаб затрат на это пока невозможно, следовательно, рентабельность добычи остается под вопросом.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
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