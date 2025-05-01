https://ria.ru/20250501/tramp-2014573270.html

На Западе предупредили Трампа о крупном просчете на Украине

На Западе предупредили Трампа о крупном просчете на Украине - РИА Новости, 01.05.2025

На Западе предупредили Трампа о крупном просчете на Украине

Соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам стало самой неудачной сделкой президента Дональда Трампа, заявил профессор Хельсинкского университета... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T15:28:00+03:00

2025-05-01T15:28:00+03:00

2025-05-01T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам стало самой неудачной сделкой президента Дональда Трампа, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Вполне вероятно, что Трамп только что подписал худшую сделку в своей жизни", — написал он.Газета Washington Post ранее сообщала, что никто не знает, сколько на самом деле стоят украинские редкоземельные ресурсы. При этом работа по их добыче и переработке долгая и грязная и может потребовать создания новой обширной инфраструктуры. Предсказать масштаб затрат на это пока невозможно, следовательно, рентабельность добычи остается под вопросом.Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, туомас малинен