Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, заявил Миронов
Миронов: Трамп потеряет интерес к Украине после сделки с Киевом по ресурсам
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине после сделки с Киевом по редкоземельным металлам, теперь его политика по отношению к России мало чем будет отличаться от политики экс-президента США Джо Байдена, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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"Партнерство между кроликом и удавом заканчивается всегда одинаково. Но сейчас у бандеровских недоумков в эйфории снесет остатки крыши и надо забыть даже о теоретических шансах на конструктив в каких-либо переговорах. Что касается Трампа, полагаю, у него теперь пропадет интерес к ситуации на Украине и его политика в отношении РФ мало чем будет отличаться от байденовской. Не случайно Вашингтон тут же согласовал новый военный пакет для киевской хунты", - сказал Миронов РИА Новости.
По мнению парламентария, смешно слышать, что американцы что-то уступили.
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"Неужели кто-то всерьез верит, что Вашингтон и Киев будут управлять украинскими недрами на паритетных началах?!" - отметил он.
Лидер СРЗП обратил внимание на заявление главы минфина США Скотта Бессента о том, что данное соглашение четко сигнализирует России о приверженности администрации Трампа "мирному процессу, в центре которого — свободная, суверенная и преуспевающая Украина в долгосрочной перспективе".
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"Это сигнал конечно не России, а той части нашей элиты, которая до сих пор свято верит в то, что если не со всем Западом, то с какой-то его частью можно сотрудничать, оставаясь суверенным государством, отстаивающим свои интересы. Мы тоже будем четко "сигнализировать" - дронами, бомбами и ракетами. И тогда нас обязательно услышат", - подчеркнул Миронов.
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