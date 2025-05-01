https://ria.ru/20250501/tramp-2014571525.html

Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, заявил Миронов

Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, заявил Миронов - РИА Новости, 01.05.2025

Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, заявил Миронов

Президент США Дональд Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине после сделки с Киевом по редкоземельным металлам, теперь его политика по отношению к России... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:58:00+03:00

2025-05-01T14:58:00+03:00

2025-05-01T14:58:00+03:00

россия

киев

дональд трамп

сергей миронов

джо байден

министерство финансов сша

в мире

украина

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине после сделки с Киевом по редкоземельным металлам, теперь его политика по отношению к России мало чем будет отличаться от политики экс-президента США Джо Байдена, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. "Партнерство между кроликом и удавом заканчивается всегда одинаково. Но сейчас у бандеровских недоумков в эйфории снесет остатки крыши и надо забыть даже о теоретических шансах на конструктив в каких-либо переговорах. Что касается Трампа, полагаю, у него теперь пропадет интерес к ситуации на Украине и его политика в отношении РФ мало чем будет отличаться от байденовской. Не случайно Вашингтон тут же согласовал новый военный пакет для киевской хунты", - сказал Миронов РИА Новости. По мнению парламентария, смешно слышать, что американцы что-то уступили. "Неужели кто-то всерьез верит, что Вашингтон и Киев будут управлять украинскими недрами на паритетных началах?!" - отметил он. Лидер СРЗП обратил внимание на заявление главы минфина США Скотта Бессента о том, что данное соглашение четко сигнализирует России о приверженности администрации Трампа "мирному процессу, в центре которого — свободная, суверенная и преуспевающая Украина в долгосрочной перспективе". "Это сигнал конечно не России, а той части нашей элиты, которая до сих пор свято верит в то, что если не со всем Западом, то с какой-то его частью можно сотрудничать, оставаясь суверенным государством, отстаивающим свои интересы. Мы тоже будем четко "сигнализировать" - дронами, бомбами и ракетами. И тогда нас обязательно услышат", - подчеркнул Миронов.

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

https://ria.ru/20250501/tramp-2014533737.html

https://ria.ru/20250208/resursy-1998096552.html

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украина

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россия, киев, дональд трамп, сергей миронов, джо байден, министерство финансов сша, в мире, украина