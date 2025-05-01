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Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, заявил Миронов - РИА Новости, 01.05.2025
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14:58 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/tramp-2014571525.html
Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, заявил Миронов
Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, заявил Миронов - РИА Новости, 01.05.2025
Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, заявил Миронов
Президент США Дональд Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине после сделки с Киевом по редкоземельным металлам, теперь его политика по отношению к России... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:58:00+03:00
2025-05-01T14:58:00+03:00
россия
киев
дональд трамп
сергей миронов
джо байден
министерство финансов сша
в мире
украина
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине после сделки с Киевом по редкоземельным металлам, теперь его политика по отношению к России мало чем будет отличаться от политики экс-президента США Джо Байдена, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. "Партнерство между кроликом и удавом заканчивается всегда одинаково. Но сейчас у бандеровских недоумков в эйфории снесет остатки крыши и надо забыть даже о теоретических шансах на конструктив в каких-либо переговорах. Что касается Трампа, полагаю, у него теперь пропадет интерес к ситуации на Украине и его политика в отношении РФ мало чем будет отличаться от байденовской. Не случайно Вашингтон тут же согласовал новый военный пакет для киевской хунты", - сказал Миронов РИА Новости. По мнению парламентария, смешно слышать, что американцы что-то уступили. "Неужели кто-то всерьез верит, что Вашингтон и Киев будут управлять украинскими недрами на паритетных началах?!" - отметил он. Лидер СРЗП обратил внимание на заявление главы минфина США Скотта Бессента о том, что данное соглашение четко сигнализирует России о приверженности администрации Трампа "мирному процессу, в центре которого — свободная, суверенная и преуспевающая Украина в долгосрочной перспективе". "Это сигнал конечно не России, а той части нашей элиты, которая до сих пор свято верит в то, что если не со всем Западом, то с какой-то его частью можно сотрудничать, оставаясь суверенным государством, отстаивающим свои интересы. Мы тоже будем четко "сигнализировать" - дронами, бомбами и ракетами. И тогда нас обязательно услышат", - подчеркнул Миронов.
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
https://ria.ru/20250501/tramp-2014533737.html
https://ria.ru/20250208/resursy-1998096552.html
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россия, киев, дональд трамп, сергей миронов, джо байден, министерство финансов сша, в мире, украина
Россия, Киев, Дональд Трамп, Сергей Миронов, Джо Байден, Министерство финансов США, В мире, Украина
Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, заявил Миронов

Миронов: Трамп потеряет интерес к Украине после сделки с Киевом по ресурсам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине после сделки с Киевом по редкоземельным металлам, теперь его политика по отношению к России мало чем будет отличаться от политики экс-президента США Джо Байдена, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
4 февраля, 12:16
«
"Партнерство между кроликом и удавом заканчивается всегда одинаково. Но сейчас у бандеровских недоумков в эйфории снесет остатки крыши и надо забыть даже о теоретических шансах на конструктив в каких-либо переговорах. Что касается Трампа, полагаю, у него теперь пропадет интерес к ситуации на Украине и его политика в отношении РФ мало чем будет отличаться от байденовской. Не случайно Вашингтон тут же согласовал новый военный пакет для киевской хунты", - сказал Миронов РИА Новости.
По мнению парламентария, смешно слышать, что американцы что-то уступили.
«
"Неужели кто-то всерьез верит, что Вашингтон и Киев будут управлять украинскими недрами на паритетных началах?!" - отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины
Вчера, 05:59
Лидер СРЗП обратил внимание на заявление главы минфина США Скотта Бессента о том, что данное соглашение четко сигнализирует России о приверженности администрации Трампа "мирному процессу, в центре которого — свободная, суверенная и преуспевающая Украина в долгосрочной перспективе".
«
"Это сигнал конечно не России, а той части нашей элиты, которая до сих пор свято верит в то, что если не со всем Западом, то с какой-то его частью можно сотрудничать, оставаясь суверенным государством, отстаивающим свои интересы. Мы тоже будем четко "сигнализировать" - дронами, бомбами и ракетами. И тогда нас обязательно услышат", - подчеркнул Миронов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине
8 февраля, 02:06
 
РоссияКиевДональд ТрампСергей МироновДжо БайденМинистерство финансов СШАВ миреУкраина
 
 
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