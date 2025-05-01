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Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа - РИА Новости, 01.05.2025
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11:19 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/tramp-2014556160.html
Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа
Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа - РИА Новости, 01.05.2025
Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа
Говорить о том, что администрация Трампа является "пророссийской" – это ошибка, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:19:00+03:00
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россия
дмитрий полянский
сергей лавров
в мире
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ООН, 1 мая – РИА Новости. Говорить о том, что администрация Трампа является "пророссийской" – это ошибка, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская", – сказал Полянский РИА Новости. В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Трамп – сильный человек, не любящий откладывать дела на потом, он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.
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россия, дмитрий полянский, сергей лавров, в мире, дональд трамп
Россия, Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, В мире, Дональд Трамп
Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа

Полянский: нельзя сказать, что администрация Трампа является пророссийской

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ООН, 1 мая – РИА Новости. Говорить о том, что администрация Трампа является "пророссийской" – это ошибка, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская", – сказал Полянский РИА Новости.
В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Трамп – сильный человек, не любящий откладывать дела на потом, он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Полянский рассказал о попытках срыва российско-американских переговоров
9 апреля, 08:51
 
РоссияДмитрий ПолянскийСергей ЛавровВ миреДональд Трамп
 
 
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