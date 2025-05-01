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Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа
Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа - РИА Новости, 01.05.2025
Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа
Говорить о том, что администрация Трампа является "пророссийской" – это ошибка, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:19:00+03:00
2025-05-01T11:19:00+03:00
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ООН, 1 мая – РИА Новости. Говорить о том, что администрация Трампа является "пророссийской" – это ошибка, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская", – сказал Полянский РИА Новости. В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Трамп – сильный человек, не любящий откладывать дела на потом, он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.
https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html
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россия, дмитрий полянский, сергей лавров, в мире, дональд трамп
Россия, Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, В мире, Дональд Трамп
Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа
Полянский: нельзя сказать, что администрация Трампа является пророссийской