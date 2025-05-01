https://ria.ru/20250501/tramp-2014538687.html
Трамп осознает попытки Зеленского подорвать мирные усилия, заявил Полянский
Трамп осознает попытки Зеленского подорвать мирные усилия, заявил Полянский - РИА Новости, 01.05.2025
Трамп осознает попытки Зеленского подорвать мирные усилия, заявил Полянский
Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:32:00+03:00
2025-05-01T07:32:00+03:00
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ООН, 1 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что Владимир Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, затянуть конфликт и втянуть в него других, рассказал РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Я думаю, что наши американские коллеги это осознают, потому что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями и стремлением администрации Трампа. Они пытаются затянуть войну", - заявил Полянский. Первый зампостпреда России при ООН отметил, что украинские власти "пытаются спровоцировать остальных и хотят, чтобы они вмешались в конфликт". Трамп ранее раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
https://ria.ru/20250501/tramp-2014532634.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, ООН
Трамп осознает попытки Зеленского подорвать мирные усилия, заявил Полянский
Полянский: Трамп осознает, что Зеленский пытается подорвать мирные усилия