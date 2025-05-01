https://ria.ru/20250501/tramp-2014533737.html

Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины

Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины - РИА Новости, 01.05.2025

Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины

Трамп пересмотрел свое отношение к участию США в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T05:59:00+03:00

2025-05-01T05:59:00+03:00

2025-05-01T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Трамп пересмотрел свое отношение к участию США в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана.Так сенатор отреагировал на слова американского лидера в интервью журналу The Atlantic о том, что выход из Афганистана стал "наверное, самым жалким моментом в истории США"."Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определенное влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине", — написал он.Ранее американский лидер сообщил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, либо Зеленский заключит мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что Соединенным Штатам нужно решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием украинского вопроса.

https://ria.ru/20250429/pushkov-2013964331.html

https://ria.ru/20250501/tramp-2014532474.html

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сша

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в мире, украина, сша, афганистан, марко рубио