Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины
Пушков: Трамп не хочет повторения ситуации с выводом войск из Афганистана
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Трамп пересмотрел свое отношение к участию США в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана.
Так сенатор отреагировал на слова американского лидера в интервью журналу The Atlantic о том, что выход из Афганистана стал "наверное, самым жалким моментом в истории США".
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"Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определенное влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине", — написал он.
Ранее американский лидер сообщил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.
На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, либо Зеленский заключит мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что Соединенным Штатам нужно решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием украинского вопроса.