Рейтинг@Mail.ru
Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 01.05.2025 (обновлено: 12:37 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/tramp-2014533737.html
Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины
Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины - РИА Новости, 01.05.2025
Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины
Трамп пересмотрел свое отношение к участию США в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T05:59:00+03:00
2025-05-01T12:37:00+03:00
в мире
украина
сша
афганистан
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Трамп пересмотрел свое отношение к участию США в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана.Так сенатор отреагировал на слова американского лидера в интервью журналу The Atlantic о том, что выход из Афганистана стал "наверное, самым жалким моментом в истории США"."Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определенное влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине", — написал он.Ранее американский лидер сообщил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, либо Зеленский заключит мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что Соединенным Штатам нужно решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием украинского вопроса.
https://ria.ru/20250429/pushkov-2013964331.html
https://ria.ru/20250501/tramp-2014532474.html
украина
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, афганистан, марко рубио
В мире, Украина, США, Афганистан, Марко Рубио
Пушков резко высказался о главном страхе Трампа из-за Украины

Пушков: Трамп не хочет повторения ситуации с выводом войск из Афганистана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Трамп пересмотрел свое отношение к участию США в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана.
Так сенатор отреагировал на слова американского лидера в интервью журналу The Atlantic о том, что выход из Афганистана стал "наверное, самым жалким моментом в истории США".
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пушков объяснил, почему Трамп выгнал Макрона
29 апреля, 06:13
"Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определенное влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине", — написал он.
Ранее американский лидер сообщил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.
На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, либо Зеленский заключит мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что Соединенным Штатам нужно решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием украинского вопроса.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа
Вчера, 05:16
 
В миреУкраинаСШААфганистанМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала