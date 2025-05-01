Рейтинг@Mail.ru
Трамп искренне хочет мира на Украине, считает Полянский - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/tramp-2014532634.html
Трамп искренне хочет мира на Украине, считает Полянский
Трамп искренне хочет мира на Украине, считает Полянский - РИА Новости, 01.05.2025
Трамп искренне хочет мира на Украине, считает Полянский
Президент США Дональд Трамп искренне хочет мира на Украине, прикладывает все усилия, и Россия за это благодарна, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T05:17:00+03:00
2025-05-01T05:17:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
дмитрий полянский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_1558ff9f67b040d5b555b5f270f93394.jpg
ООН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне хочет мира на Украине, прикладывает все усилия, и Россия за это благодарна, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Я думаю, что он искренне хочет мира на Украине, и он действительно прилагает огромные усилия, чтобы это произошло. И мы очень благодарны новой администрации", – сказал Полянский РИА Новости. После нескольких месяцев переговоров был достигнут прогресс в деле прекращения огня в виде пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. В понедельник Кремль объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250430/ssha-2014513694.html
https://ria.ru/20250430/kellog-2014509535.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_9d0a159567b583cdbe99b28a5b6dd3c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий полянский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Полянский, Владимир Путин
Трамп искренне хочет мира на Украине, считает Полянский

Полянский: Трамп искренне хочет мира на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне хочет мира на Украине, прикладывает все усилия, и Россия за это благодарна, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Я думаю, что он искренне хочет мира на Украине, и он действительно прилагает огромные усилия, чтобы это произошло. И мы очень благодарны новой администрации", – сказал Полянский РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Белый дом недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, пишет NYP
30 апреля, 23:13
После нескольких месяцев переговоров был достигнут прогресс в деле прекращения огня в виде пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. В понедельник Кремль объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
США допустили частичное согласие на территориальные требования России
30 апреля, 22:37
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПолянскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала