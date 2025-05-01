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"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа - РИА Новости, 01.05.2025
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05:16 01.05.2025 (обновлено: 10:43 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/tramp-2014532474.html
"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа
"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа - РИА Новости, 01.05.2025
"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа
Президент США Дональд Трамп задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав их сложность, пишет британская газета Times. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T05:16:00+03:00
2025-05-01T10:43:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав их сложность, пишет британская газета Times."Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной", — говорится в материале.Сообщается, что если Штаты в конечном итоге примут решение о выходе из переговорного процесса, то поток американского оружия, на который рассчитывает Киев, иссякнет примерно через полгода. Перспектива принятия такого решения вызывает серьезные опасения и на Украине, и в Европе, пояснил автор."Продолжит ли Трамп поставки оружия в случае своего выхода из переговоров &lt;…&gt; — это неизвестность, которая мучает умы украинских и европейских лидеров", — резюмирует Times.Ранее американский лидер отметил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, либо Зеленский заключит мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что Соединенным Штатам нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием украинского вопроса.
https://ria.ru/20250501/tramp-2014529312.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа

Times: Трамп задумался о выходе из мирных переговоров из-за их сложности

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав их сложность, пишет британская газета Times.
"Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее
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Сообщается, что если Штаты в конечном итоге примут решение о выходе из переговорного процесса, то поток американского оружия, на который рассчитывает Киев, иссякнет примерно через полгода. Перспектива принятия такого решения вызывает серьезные опасения и на Украине, и в Европе, пояснил автор.
"Продолжит ли Трамп поставки оружия в случае своего выхода из переговоров <…> — это неизвестность, которая мучает умы украинских и европейских лидеров", — резюмирует Times.
Ранее американский лидер отметил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.
На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, либо Зеленский заключит мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что Соединенным Штатам нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием украинского вопроса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной
Вчера, 03:23
 
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