https://ria.ru/20250501/tramp-2014532474.html

"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа

"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа - РИА Новости, 01.05.2025

"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа

Президент США Дональд Трамп задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав их сложность, пишет британская газета Times. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T05:16:00+03:00

2025-05-01T05:16:00+03:00

2025-05-01T10:43:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав их сложность, пишет британская газета Times."Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной", — говорится в материале.Сообщается, что если Штаты в конечном итоге примут решение о выходе из переговорного процесса, то поток американского оружия, на который рассчитывает Киев, иссякнет примерно через полгода. Перспектива принятия такого решения вызывает серьезные опасения и на Украине, и в Европе, пояснил автор."Продолжит ли Трамп поставки оружия в случае своего выхода из переговоров <…> — это неизвестность, которая мучает умы украинских и европейских лидеров", — резюмирует Times.Ранее американский лидер отметил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.На прошлой неделе он обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, либо Зеленский заключит мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что Соединенным Штатам нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием украинского вопроса.

https://ria.ru/20250501/tramp-2014529312.html

https://ria.ru/20250501/tramp-2014529060.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио