https://ria.ru/20250501/tramp-2014529060.html

Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной

Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025

Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной

Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем вложил, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T03:23:00+03:00

2025-05-01T03:23:00+03:00

2025-05-01T03:31:00+03:00

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дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая – РИА Новости. Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем вложил, заявил президент США Дональд Трамп.Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины."Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – сказал Трамп в эфире NewsNation.Соответствующую сумму, отметил он, передал Украине его предшественник Джо Байден "наличными и военной техникой".

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сша, украина, дональд трамп, джо байден