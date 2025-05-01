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Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025
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03:23 01.05.2025 (обновлено: 03:31 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/tramp-2014529060.html
Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной
Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025
Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной
Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем вложил, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T03:23:00+03:00
2025-05-01T03:31:00+03:00
сша
украина
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая – РИА Новости. Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем вложил, заявил президент США Дональд Трамп.Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины."Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – сказал Трамп в эфире NewsNation.Соответствующую сумму, отметил он, передал Украине его предшественник Джо Байден "наличными и военной техникой".
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сша, украина, дональд трамп, джо байден
США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп прокомментировал подписание ресурсной сделки с Украиной

Трамп: США в рамках сделки по Украине получат гораздо больше, чем вложили

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая – РИА Новости. Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем вложил, заявил президент США Дональд Трамп.
Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.
"Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", – сказал Трамп в эфире NewsNation.
Соответствующую сумму, отметил он, передал Украине его предшественник Джо Байден "наличными и военной техникой".
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