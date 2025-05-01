https://ria.ru/20250501/tramp-2014520326.html
Трамп заявил, что за 100 дней обеспечил инвестиций в США больше, чем Байден
Трамп заявил, что за 100 дней обеспечил инвестиций в США больше, чем Байден - РИА Новости, 01.05.2025
Трамп заявил, что за 100 дней обеспечил инвестиций в США больше, чем Байден
Президент США Дональд Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что по... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:31:00+03:00
2025-05-01T00:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что по его данным в 8 раз превышает достижение предыдущей администрации во главе с Джо Байденом за все 4 года. "Компании, представленные в этой комнате, суммарно объявили о двух триллионах долларов инвестиций, а всего мы имеем близко к восьми триллионам долларов", - сказал он на встрече в Белом доме, посвященной развитию американской экономики. Подводя итоги своим первым ста дням пребывания у власти, Трамп выразил уверенность в том, что в истории США никогда не было подобного результата. "Если вы посмотрите на прошлую администрацию, то возможно за четыре года они добились меньше одного, а мы сделали почти восемь", - отметил американский лидер. Трамп добавил, что в следующие два месяца США перейдут отметку в 8 триллионов долларов объявленных инвестиций с момента его прихода к власти.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что за 100 дней обеспечил инвестиций в США больше, чем Байден
Трамп: за 100 дней инвестиций в США больше, чем при Байдене за четыре года
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что по его данным в 8 раз превышает достижение предыдущей администрации во главе с Джо Байденом за все 4 года.
"Компании, представленные в этой комнате, суммарно объявили о двух триллионах долларов инвестиций, а всего мы имеем близко к восьми триллионам долларов", - сказал он на встрече в Белом доме, посвященной развитию американской экономики.
Подводя итоги своим первым ста дням пребывания у власти, Трамп
выразил уверенность в том, что в истории США
никогда не было подобного результата.
"Если вы посмотрите на прошлую администрацию, то возможно за четыре года они добились меньше одного, а мы сделали почти восемь", - отметил американский лидер.
Трамп добавил, что в следующие два месяца США перейдут отметку в 8 триллионов долларов объявленных инвестиций с момента его прихода к власти.