https://ria.ru/20250501/tramp-2014520326.html

Трамп заявил, что за 100 дней обеспечил инвестиций в США больше, чем Байден

Трамп заявил, что за 100 дней обеспечил инвестиций в США больше, чем Байден - РИА Новости, 01.05.2025

Трамп заявил, что за 100 дней обеспечил инвестиций в США больше, чем Байден

Президент США Дональд Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что по... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T00:31:00+03:00

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2025-05-01T00:31:00+03:00

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что по его данным в 8 раз превышает достижение предыдущей администрации во главе с Джо Байденом за все 4 года. "Компании, представленные в этой комнате, суммарно объявили о двух триллионах долларов инвестиций, а всего мы имеем близко к восьми триллионам долларов", - сказал он на встрече в Белом доме, посвященной развитию американской экономики. Подводя итоги своим первым ста дням пребывания у власти, Трамп выразил уверенность в том, что в истории США никогда не было подобного результата. "Если вы посмотрите на прошлую администрацию, то возможно за четыре года они добились меньше одного, а мы сделали почти восемь", - отметил американский лидер. Трамп добавил, что в следующие два месяца США перейдут отметку в 8 триллионов долларов объявленных инвестиций с момента его прихода к власти.

https://ria.ru/20250430/tramp-2014228694.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден