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На шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" впервые выбрали двух победителей - РИА Новости, 01.05.2025
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Культура
 
00:50 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/teleshou-2014461051.html
На шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" впервые выбрали двух победителей
На шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" впервые выбрали двух победителей - РИА Новости, 01.05.2025
На шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" впервые выбрали двух победителей
Победителями вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!", финал которого состоялся на телеканале "Россия", стали "Хор русской песни" Владимирского областного... РИА Новости, 01.05.2025
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Победителями вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!", финал которого состоялся на телеканале "Россия", стали "Хор русской песни" Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина и "Капелла Дмитрия Железнова" из Казани."В этом сезоне по инициативе лидера сотни Сергея Лазарева победителями и обладателями Кубка шоу и денежного приза в пять миллионов рублей впервые оказались два хора", – отметили в пресс-службе телеканала.Оба коллектива получили одинаковое количество баллов – 99."Потрясающий сезон "Ну-ка, все вместе! Хором!". Два победителя абсолютно заслуженно. Огромное спасибо сотне, хотя эксперты были скупы в финале на стобалльные оценки. Тем не менее, мне кажется, каждый финалист заслуживает 100 баллов", - сказал Сергей Лазарев.Второе место досталось "Академическому хору студентов и выпускников Уральского федерального Университета" из Екатеринбурга."Отрадно, что шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" – это не только самый масштабный развлекательный проект нашей страны, но и образовательный, просветительский, ведь сколько людей смогли буквально открыть для себя этот удивительный, разножанровый, разностилевой мир хорового искусства, познакомиться с лучшими, выдающимися его образцами как классическими, так и народными, и даже ультрасовременными", - считает Ольга Козырева, руководитель "Хора русской песни" Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина.
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культура, новости культуры, казань, сергей лазарев, екатеринбург, уральский федеральный университет, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, музыка
Культура, Культура, Новости культуры, Казань, Сергей Лазарев, Екатеринбург, Уральский федеральный университет, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Музыка
На шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" впервые выбрали двух победителей

На шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" победили коллективы из Владимира и Казани

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Победители передачи Ну-ка, все вместе! Хором! - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Победителями вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!", финал которого состоялся на телеканале "Россия", стали "Хор русской песни" Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина и "Капелла Дмитрия Железнова" из Казани.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Победители передачи Ну-ка, все вместе! Хором! - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
"В этом сезоне по инициативе лидера сотни Сергея Лазарева победителями и обладателями Кубка шоу и денежного приза в пять миллионов рублей впервые оказались два хора", – отметили в пресс-службе телеканала.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Победители передачи Ну-ка, все вместе! Хором! - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Оба коллектива получили одинаковое количество баллов – 99.
"Потрясающий сезон "Ну-ка, все вместе! Хором!". Два победителя абсолютно заслуженно. Огромное спасибо сотне, хотя эксперты были скупы в финале на стобалльные оценки. Тем не менее, мне кажется, каждый финалист заслуживает 100 баллов", - сказал Сергей Лазарев.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Сергей Лазарев
Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Сергей Лазарев
Второе место досталось "Академическому хору студентов и выпускников Уральского федерального Университета" из Екатеринбурга.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Николай Басков
Николай Басков
Николай Басков
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
1 из 4
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Победители передачи Ну-ка, все вместе! Хором!
Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 4
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Победители передачи Ну-ка, все вместе! Хором!
Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
3 из 4
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Победители передачи Ну-ка, все вместе! Хором!
Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
4 из 4
Николай Басков
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
1 из 4
Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 4
Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
3 из 4
Победители передачи "Ну-ка, все вместе! Хором!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
4 из 4
"Отрадно, что шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" – это не только самый масштабный развлекательный проект нашей страны, но и образовательный, просветительский, ведь сколько людей смогли буквально открыть для себя этот удивительный, разножанровый, разностилевой мир хорового искусства, познакомиться с лучшими, выдающимися его образцами как классическими, так и народными, и даже ультрасовременными", - считает Ольга Козырева, руководитель "Хора русской песни" Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина.
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