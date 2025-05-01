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На шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" впервые выбрали двух победителей

На шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" впервые выбрали двух победителей - РИА Новости, 01.05.2025

На шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" впервые выбрали двух победителей

Победителями вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!", финал которого состоялся на телеканале "Россия", стали "Хор русской песни" Владимирского областного... РИА Новости, 01.05.2025

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Победителями вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!", финал которого состоялся на телеканале "Россия", стали "Хор русской песни" Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина и "Капелла Дмитрия Железнова" из Казани."В этом сезоне по инициативе лидера сотни Сергея Лазарева победителями и обладателями Кубка шоу и денежного приза в пять миллионов рублей впервые оказались два хора", – отметили в пресс-службе телеканала.Оба коллектива получили одинаковое количество баллов – 99."Потрясающий сезон "Ну-ка, все вместе! Хором!". Два победителя абсолютно заслуженно. Огромное спасибо сотне, хотя эксперты были скупы в финале на стобалльные оценки. Тем не менее, мне кажется, каждый финалист заслуживает 100 баллов", - сказал Сергей Лазарев.Второе место досталось "Академическому хору студентов и выпускников Уральского федерального Университета" из Екатеринбурга."Отрадно, что шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" – это не только самый масштабный развлекательный проект нашей страны, но и образовательный, просветительский, ведь сколько людей смогли буквально открыть для себя этот удивительный, разножанровый, разностилевой мир хорового искусства, познакомиться с лучшими, выдающимися его образцами как классическими, так и народными, и даже ультрасовременными", - считает Ольга Козырева, руководитель "Хора русской песни" Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, новости культуры, казань, сергей лазарев, екатеринбург, уральский федеральный университет, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, музыка