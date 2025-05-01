https://ria.ru/20250501/telegram-2014587599.html

В Telegram появились новые функции

В Telegram появились новые функции - РИА Новости, 01.05.2025

В Telegram появились новые функции

После очередного обновления мессенджера Telegram пользователям стали доступны новые жесты для пересылки публикаций, заморозка аккаунта с возможностью ее... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:03:00+03:00

2025-05-01T17:03:00+03:00

2025-05-01T17:34:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. После очередного обновления мессенджера Telegram пользователям стали доступны новые жесты для пересылки публикаций, заморозка аккаунта с возможностью ее оспорить и другие функции, сообщил мессенджер в блоге. "В Telegram для iOS и Android появился новый жест для быстрой пересылки публикаций из каналов в избранное или недавние чаты — всего в одно касание", — говорится в материале.Для этого нужно удерживать стрелку пересылки. А пользователи iOS-устройств могут развернуть полоску историй над списком чатов и потянуть за нее вправо, чтобы быстро создать новую историю. В мессенджере теперь можно обжаловать ошибочную блокировку аккаунта. Так, за нарушения аккаунт теперь не отключают сразу, а замораживают. При этом общаться с другими пользователями не удастся, но можно оспорить решение, отправив заявку модераторам. "Если отсутствие нарушений подтвердится, аккаунт будет разморожен и ограничения будут сняты", — сообщается в релизе. Были расширены и возможности для групповых звонков, которые доступны в мессенджере с 2021 года. Так, теперь можно начать защищенный сквозным шифрованием звонок с несколькими участниками, не добавляя собеседников в группу. В любой активный звонок можно добавить до 200 пользователей, вести разговор по аудио- или видеосвязи, транслируя свой экран, приглашать участников по ссылке или QR-коду. "Безопасность групповых звонков обеспечивается сквозным шифрованием. Участники могут это проверить, сравнив наборы из четырех эмодзи на своих экранах: если они совпадают, звонок полностью защищен", — пояснили там. Мессенджер также ввел автоматизированные бизнес-аккаунты. Так, пользователи Telegram для бизнеса (Telegram Premium) теперь могут перевести управление чатами в автоматический режим, подключив к аккаунту сторонние чат-боты, в том числе на базе искусственного интеллекта.Некоторые обновления получили и настройки подарков: теперь пользователи могут добавить кнопку с изображением подарка в поле ввода текста сообщения, выбрать подарки для отображения в профиле по умолчанию, а Premium-пользователи могут выбирать категории подарков, которые они готовы принять.

https://ria.ru/20241014/telegram-1978033472.html

https://ria.ru/20250417/durov-2011893931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, telegram, россия