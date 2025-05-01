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Тарифная борьба США идет против всех, заявил Медведев

Тарифная борьба США идет против всех, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025

Тарифная борьба США идет против всех, заявил Медведев

Тарифная борьба США направлена против всех и каждого, страдают близкие соседи Штатов, бесится Европа, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:33:00+03:00

2025-05-01T09:33:00+03:00

2025-05-01T10:06:00+03:00

сша

европа

россия

дмитрий медведев

экономика

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Тарифная борьба США направлена против всех и каждого, страдают близкие соседи Штатов, бесится Европа, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Если бы в США была награда за доблестный труд, то её нынешний президент мог бы стать ее кавалером за первые сто дней работы, а особенно – за начало тарифной битвы. При этом серп и молот его тарифов направлены против всех и каждого. Страдают близкие соседи, плачут вырожденцы в Туманном Альбионе, бесится полоумная старуха Европа. Им совсем несладко", - написал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, европа, россия, дмитрий медведев, экономика