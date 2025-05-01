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Тарифная борьба США идет против всех, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025
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09:33 01.05.2025 (обновлено: 10:06 01.05.2025)
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Тарифная борьба США идет против всех, заявил Медведев
Тарифная борьба США идет против всех, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2025
Тарифная борьба США идет против всех, заявил Медведев
Тарифная борьба США направлена против всех и каждого, страдают близкие соседи Штатов, бесится Европа, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:33:00+03:00
2025-05-01T10:06:00+03:00
сша
европа
россия
дмитрий медведев
экономика
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Тарифная борьба США направлена против всех и каждого, страдают близкие соседи Штатов, бесится Европа, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. "Если бы в США была награда за доблестный труд, то её нынешний президент мог бы стать ее кавалером за первые сто дней работы, а особенно – за начало тарифной битвы. При этом серп и молот его тарифов направлены против всех и каждого. Страдают близкие соседи, плачут вырожденцы в Туманном Альбионе, бесится полоумная старуха Европа. Им совсем несладко", - написал он.
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сша, европа, россия, дмитрий медведев, экономика
США, Европа, Россия, Дмитрий Медведев, Экономика
Тарифная борьба США идет против всех, заявил Медведев

Медведев: тарифная борьба США идет против всех, Европа бесится

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Тарифная борьба США направлена против всех и каждого, страдают близкие соседи Штатов, бесится Европа, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Если бы в США была награда за доблестный труд, то её нынешний президент мог бы стать ее кавалером за первые сто дней работы, а особенно – за начало тарифной битвы. При этом серп и молот его тарифов направлены против всех и каждого. Страдают близкие соседи, плачут вырожденцы в Туманном Альбионе, бесится полоумная старуха Европа. Им совсем несладко", - написал он.
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