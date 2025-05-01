https://ria.ru/20250501/taktika-2014561447.html

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 01.05.2025

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

Группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:32:00+03:00

2025-05-01T12:32:00+03:00

2025-05-01T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Шийковка, Ковшаровка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства."Противник потерял свыше 225 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства", - добавили в МО РФ.Также отмечается, что были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", радиолокационная станция RADA производства Израиля и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250501/vostok-2014561242.html

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