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Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 01.05.2025
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12:32 01.05.2025 (обновлено: 12:35 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/taktika-2014561447.html
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 01.05.2025
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение
Группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:32:00+03:00
2025-05-01T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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харьковская область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Шийковка, Ковшаровка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства."Противник потерял свыше 225 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства", - добавили в МО РФ.Также отмечается, что были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", радиолокационная станция RADA производства Израиля и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250501/vostok-2014561242.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

МО РФ: ВСУ потеряли более 225 военных и бронетранспортер

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Шийковка, Ковшаровка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
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«
"Противник потерял свыше 225 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства", - добавили в МО РФ.
Также отмечается, что были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", радиолокационная станция RADA производства Израиля и два склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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