https://ria.ru/20250501/t-bank-2014486544.html

Т-Банк включил физику в свои образовательные программы для молодежи

Т-Банк включил физику в свои образовательные программы для молодежи - РИА Новости, 01.05.2025

Т-Банк включил физику в свои образовательные программы для молодежи

Т-Банк включил обучение физике в число своих образовательных проектов по работе с талантливыми школьниками и студентами в России, сообщает банк. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:00:00+03:00

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2025-05-01T10:00:00+03:00

т-банк (ао «тинькофф банк»)

образование

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Т-Банк включил обучение физике в число своих образовательных проектов по работе с талантливыми школьниками и студентами в России, сообщает банк.Запуск образовательных проектов по физике происходит в рамках стратегии компании по популяризации точных наук среди жителей России и развитию образования в направлении интеграции научных, технических, инженерных и математических дисциплин. Ранее в число образовательных направлений были включены математика и информатика.В числе ближайших инициатив в этой области в банке назвали организацию регаты по физике для учеников 8-х классов, запуск кружков по подготовке школьников к олимпиадам по физике, проведение летних сборов совместно с Центральным университетом для школьников по физике и математике, а также бесплатных интенсивов по математике, физике и информатике для учеников 7-10 классов для углубленной подготовки к экзаменам и олимпиадам.Ближайшее мероприятие - регата по физике состоится уже 24 мая очно в штаб-квартире Т-Банка. В командном состязании по решению задач из разных разделов физики примут участие восьмиклассники со всей страны.Кроме того, с 1 мая задачи по физике добавлены в бесплатный тренажер Т-Банка "Число Т", доступный на сайте и в мобильном приложении (0+) банка. Тренажер был запущен с заданиями по математике ко Дню математика в декабре 2024 года. Миссия проекта — сделать математику доступной для всех."В тренажере "Число Т" все желающие могут улучшить свои знания по физике, подготовиться к ЕГЭ, вспомнить школьную программу, потренировать мышление или помочь своему ребенку с этим предметом. В разделах для подготовки к ЕГЭ доступны темы, которые встречаются на экзаменах. Материалы заданий онлайн-тренажера по точным наукам соответствуют актуальным стандартам Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)", - пояснили в банке.В будущем планируется добавление в "Число Т" других предметов из области точных наук, новых заданий и тем, а также возможность изучения теории в видео-формате. Кроме того, в тренажер будет внедрен ИИ-ассистент."Т-Банк очень давно активно занимается развитием и популяризацией науки и образования в стране. Мы вкладываем огромное количество ресурсов, экспертизы и сил в прорывные образовательные и просветительские инициативы. Через наши образовательные программы прошли более 70 тысяч школьников и студентов, у нас есть кафедры в ведущих вузах России, мы даже открыли Центральный университет", - приводится в сообщении комментарий директора по продукту и технологиям, вице-президента Т-Банка Константина Маркелова.По его словам, “Число Т” - новый флагманский проект банка, продолжающий этот ряд успешных масштабных инициатив."Мы делаем еще один последовательный шаг к нашей цели — качественно изменить подход к образованию в лучшую сторону. Этим проектом мы планируем вовлечь миллионы детей по всей стране в изучение точных наук: математики, физики, информатики, показать их силу, красоту и возможности в новом увлекательном игровом формате. Знание математики и физики открывает двери лучших вузов, помогает строить карьеру в бизнесе и профессиях, которые участвуют в формировании технологического суверенитета страны", - резюмировал Маркелов.

https://ria.ru/20250306/promrazrabotka-2003383708.html

https://ria.ru/20250425/ai-2013277027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

т-банк (ао «тинькофф банк»), образование