Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк включил физику в свои образовательные программы для молодежи - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/t-bank-2014486544.html
Т-Банк включил физику в свои образовательные программы для молодежи
Т-Банк включил физику в свои образовательные программы для молодежи - РИА Новости, 01.05.2025
Т-Банк включил физику в свои образовательные программы для молодежи
Т-Банк включил обучение физике в число своих образовательных проектов по работе с талантливыми школьниками и студентами в России, сообщает банк. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:00:00+03:00
2025-05-01T10:00:00+03:00
т-банк (ао «тинькофф банк»)
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151801/05/1518010514_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c05c3da71a2541e4d1b88a3235078bd8.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Т-Банк включил обучение физике в число своих образовательных проектов по работе с талантливыми школьниками и студентами в России, сообщает банк.Запуск образовательных проектов по физике происходит в рамках стратегии компании по популяризации точных наук среди жителей России и развитию образования в направлении интеграции научных, технических, инженерных и математических дисциплин. Ранее в число образовательных направлений были включены математика и информатика.В числе ближайших инициатив в этой области в банке назвали организацию регаты по физике для учеников 8-х классов, запуск кружков по подготовке школьников к олимпиадам по физике, проведение летних сборов совместно с Центральным университетом для школьников по физике и математике, а также бесплатных интенсивов по математике, физике и информатике для учеников 7-10 классов для углубленной подготовки к экзаменам и олимпиадам.Ближайшее мероприятие - регата по физике состоится уже 24 мая очно в штаб-квартире Т-Банка. В командном состязании по решению задач из разных разделов физики примут участие восьмиклассники со всей страны.Кроме того, с 1 мая задачи по физике добавлены в бесплатный тренажер Т-Банка "Число Т", доступный на сайте и в мобильном приложении (0+) банка. Тренажер был запущен с заданиями по математике ко Дню математика в декабре 2024 года. Миссия проекта — сделать математику доступной для всех."В тренажере "Число Т" все желающие могут улучшить свои знания по физике, подготовиться к ЕГЭ, вспомнить школьную программу, потренировать мышление или помочь своему ребенку с этим предметом. В разделах для подготовки к ЕГЭ доступны темы, которые встречаются на экзаменах. Материалы заданий онлайн-тренажера по точным наукам соответствуют актуальным стандартам Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)", - пояснили в банке.В будущем планируется добавление в "Число Т" других предметов из области точных наук, новых заданий и тем, а также возможность изучения теории в видео-формате. Кроме того, в тренажер будет внедрен ИИ-ассистент."Т-Банк очень давно активно занимается развитием и популяризацией науки и образования в стране. Мы вкладываем огромное количество ресурсов, экспертизы и сил в прорывные образовательные и просветительские инициативы. Через наши образовательные программы прошли более 70 тысяч школьников и студентов, у нас есть кафедры в ведущих вузах России, мы даже открыли Центральный университет", - приводится в сообщении комментарий директора по продукту и технологиям, вице-президента Т-Банка Константина Маркелова.По его словам, “Число Т” - новый флагманский проект банка, продолжающий этот ряд успешных масштабных инициатив."Мы делаем еще один последовательный шаг к нашей цели — качественно изменить подход к образованию в лучшую сторону. Этим проектом мы планируем вовлечь миллионы детей по всей стране в изучение точных наук: математики, физики, информатики, показать их силу, красоту и возможности в новом увлекательном игровом формате. Знание математики и физики открывает двери лучших вузов, помогает строить карьеру в бизнесе и профессиях, которые участвуют в формировании технологического суверенитета страны", - резюмировал Маркелов.
https://ria.ru/20250306/promrazrabotka-2003383708.html
https://ria.ru/20250425/ai-2013277027.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151801/05/1518010514_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_feb1d64b232e3e8cd8df13e18ae48e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
т-банк (ао «тинькофф банк»), образование
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Образование
Т-Банк включил физику в свои образовательные программы для молодежи

В образовательном тренажере Т-Банка появятся задачи по физике

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкУченик пишет формулы по физике
Ученик пишет формулы по физике - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Ученик пишет формулы по физике. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Т-Банк включил обучение физике в число своих образовательных проектов по работе с талантливыми школьниками и студентами в России, сообщает банк.
Запуск образовательных проектов по физике происходит в рамках стратегии компании по популяризации точных наук среди жителей России и развитию образования в направлении интеграции научных, технических, инженерных и математических дисциплин. Ранее в число образовательных направлений были включены математика и информатика.
Свыше 4 тысяч школьников стали участниками олимпиады по промразработке - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Свыше 4 тысяч школьников стали участниками олимпиады по промразработке
6 марта, 14:05
В числе ближайших инициатив в этой области в банке назвали организацию регаты по физике для учеников 8-х классов, запуск кружков по подготовке школьников к олимпиадам по физике, проведение летних сборов совместно с Центральным университетом для школьников по физике и математике, а также бесплатных интенсивов по математике, физике и информатике для учеников 7-10 классов для углубленной подготовки к экзаменам и олимпиадам.
Ближайшее мероприятие - регата по физике состоится уже 24 мая очно в штаб-квартире Т-Банка. В командном состязании по решению задач из разных разделов физики примут участие восьмиклассники со всей страны.
Кроме того, с 1 мая задачи по физике добавлены в бесплатный тренажер Т-Банка "Число Т", доступный на сайте и в мобильном приложении (0+) банка. Тренажер был запущен с заданиями по математике ко Дню математика в декабре 2024 года. Миссия проекта — сделать математику доступной для всех.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Т-БанкаОбразовательный тренажер Т-Банка
Образовательный тренажер Т-Банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой Т-Банка
Образовательный тренажер Т-Банка
"В тренажере "Число Т" все желающие могут улучшить свои знания по физике, подготовиться к ЕГЭ, вспомнить школьную программу, потренировать мышление или помочь своему ребенку с этим предметом. В разделах для подготовки к ЕГЭ доступны темы, которые встречаются на экзаменах. Материалы заданий онлайн-тренажера по точным наукам соответствуют актуальным стандартам Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)", - пояснили в банке.
В будущем планируется добавление в "Число Т" других предметов из области точных наук, новых заданий и тем, а также возможность изучения теории в видео-формате. Кроме того, в тренажер будет внедрен ИИ-ассистент.
"Т-Банк очень давно активно занимается развитием и популяризацией науки и образования в стране. Мы вкладываем огромное количество ресурсов, экспертизы и сил в прорывные образовательные и просветительские инициативы. Через наши образовательные программы прошли более 70 тысяч школьников и студентов, у нас есть кафедры в ведущих вузах России, мы даже открыли Центральный университет", - приводится в сообщении комментарий директора по продукту и технологиям, вице-президента Т-Банка Константина Маркелова.
По его словам, “Число Т” - новый флагманский проект банка, продолжающий этот ряд успешных масштабных инициатив.
"Мы делаем еще один последовательный шаг к нашей цели — качественно изменить подход к образованию в лучшую сторону. Этим проектом мы планируем вовлечь миллионы детей по всей стране в изучение точных наук: математики, физики, информатики, показать их силу, красоту и возможности в новом увлекательном игровом формате. Знание математики и физики открывает двери лучших вузов, помогает строить карьеру в бизнесе и профессиях, которые участвуют в формировании технологического суверенитета страны", - резюмировал Маркелов.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Российские ученые повысили безопасность и точность ответов ИИ
25 апреля, 10:00
 
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала