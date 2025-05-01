https://ria.ru/20250501/sviridenko-2014522110.html

Сделка с США требует ратификации в Раде, заявила вице-премьер Свириденко

Сделка с США требует ратификации в Раде, заявила вице-премьер Свириденко - РИА Новости, 01.05.2025

Сделка с США требует ратификации в Раде, заявила вице-премьер Свириденко

Сделка с США по природным ресурсам требует ратификации Верховной радой, заявила вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T01:12:00+03:00

2025-05-01T01:12:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сделка с США по природным ресурсам требует ратификации Верховной радой, заявила вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, в рамках которой будет создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. "Законодательные изменения - только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должна ратифицировать Верховная рада", - написала Свириденко в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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украина, сша, верховная рада украины, facebook