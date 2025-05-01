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Пассажиры первого за 30 лет рейса Москва — Сухум получили памятные сувениры
Пассажиры первого за 30 лет рейса Москва — Сухум получили памятные сувениры - РИА Новости, 01.05.2025
Пассажиры первого за 30 лет рейса Москва — Сухум получили памятные сувениры
Пассажиры первого за последние 30 лет рейса из Москвы в Сухум пели на борту самолета песни и пробовали абхазские сладости, передает в четверг корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:49:00+03:00
2025-05-01T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пассажиры первого за последние 30 лет рейса из Москвы в Сухум пели на борту самолета песни и пробовали абхазские сладости, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в четверг в Сухуме в 19:22. Его осуществила авиакомпания "ЮВТ Аэро". На борту пассажирам дарили памятные сувениры и традиционные абхазские угощения. После приземления их встречали зажигательными ритмами абхазской музыки, приветствовали местные деятели культуры, молодежь и дети в национальных костюмах.
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Кадры с борта самолета Москва-Сухум
Первые кадры РИА Новости с борта самолета Москва-Сухум. Пассажиры, которых угощали традиционными абхазскими сладостями, пели во время полета песни.
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москва, сухум, россия, в мире, абхазия
Москва, Сухум, Россия, В мире, Абхазия
Пассажиры первого за 30 лет рейса Москва — Сухум получили памятные сувениры
Пассажиры первого рейса из Москвы в Сухум пели песни и ели абхазские сладости