https://ria.ru/20250501/sukhum-2014614866.html

Пассажиры первого за 30 лет рейса Москва — Сухум получили памятные сувениры

Пассажиры первого за 30 лет рейса Москва — Сухум получили памятные сувениры - РИА Новости, 01.05.2025

Пассажиры первого за 30 лет рейса Москва — Сухум получили памятные сувениры

Пассажиры первого за последние 30 лет рейса из Москвы в Сухум пели на борту самолета песни и пробовали абхазские сладости, передает в четверг корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2025

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пассажиры первого за последние 30 лет рейса из Москвы в Сухум пели на борту самолета песни и пробовали абхазские сладости, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в четверг в Сухуме в 19:22. Его осуществила авиакомпания "ЮВТ Аэро". На борту пассажирам дарили памятные сувениры и традиционные абхазские угощения. После приземления их встречали зажигательными ритмами абхазской музыки, приветствовали местные деятели культуры, молодежь и дети в национальных костюмах.

https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014613718.html

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Кадры с борта самолета Москва-Сухум Первые кадры РИА Новости с борта самолета Москва-Сухум. Пассажиры, которых угощали традиционными абхазскими сладостями, пели во время полета песни. 2025-05-01T20:49 true PT0M36S

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