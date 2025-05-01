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В Сухуме приземлился первый за 30 лет рейс из России
В Сухуме приземлился первый за 30 лет рейс из России - РИА Новости, 01.05.2025
В Сухуме приземлился первый за 30 лет рейс из России
Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в Сухуме, свидетельствуют данные табло аэропорта Внуково, из которого вылетал борт. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в Сухуме, свидетельствуют данные табло аэропорта Внуково, из которого вылетал борт."Совершил посадку <...>19:22 (UTC+4) 1 мая", — указано на табло.Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполняет авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту Внуково — Сухум.Аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы. Его построили в 60-е годы прошлого века, но из-за грузино-абхазской войны воздушная гавань перестала принимать самолеты в 1993-м. В годы своей работы аэропорт в высокий сезон мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки.Руководство республики неоднократно планировало возобновить его работу. Так, в октябре 2023-го оно заключило соглашение о реконструкции объекта с российской компанией "Инфраструктурное развитие". Седьмого февраля этого года совершили первый тестовый полет из Москвы.
https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014153685.html
https://ria.ru/20250430/aeroflot-2014350372.html
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сухум, россия, москва, абхазия, в мире
Сухум, Россия, Москва, Абхазия, В мире
В Сухуме приземлился первый за 30 лет рейс из России
Первый после 30-летнего перерыва рейс из России в Абхазию приземлился в Сухуме