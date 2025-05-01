https://ria.ru/20250501/sukhum-2014603415.html

В Сухуме приземлился первый за 30 лет рейс из России

В Сухуме приземлился первый за 30 лет рейс из России - РИА Новости, 01.05.2025

В Сухуме приземлился первый за 30 лет рейс из России

Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в Сухуме, свидетельствуют данные табло аэропорта Внуково, из которого вылетал борт. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:57:00+03:00

2025-05-01T18:57:00+03:00

2025-05-01T19:39:00+03:00

сухум

россия

москва

абхазия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/54/407295454_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f140a3727ee60a44f609efd1cad60be0.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы приземлился в Сухуме, свидетельствуют данные табло аэропорта Внуково, из которого вылетал борт."Совершил посадку <...>19:22 (UTC+4) 1 мая", — указано на табло.Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполняет авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту Внуково — Сухум.Аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы. Его построили в 60-е годы прошлого века, но из-за грузино-абхазской войны воздушная гавань перестала принимать самолеты в 1993-м. В годы своей работы аэропорт в высокий сезон мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки.Руководство республики неоднократно планировало возобновить его работу. Так, в октябре 2023-го оно заключило соглашение о реконструкции объекта с российской компанией "Инфраструктурное развитие". Седьмого февраля этого года совершили первый тестовый полет из Москвы.

https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014153685.html

https://ria.ru/20250430/aeroflot-2014350372.html

сухум

россия

москва

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сухум, россия, москва, абхазия, в мире