Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/sud-2014601534.html
В Москве арестовали мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире
В Москве арестовали мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире - РИА Новости, 01.05.2025
В Москве арестовали мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире
Симоновский суд Москвы арестовал двух мужчин за принуждение соседа передать 1/3 доли собственности в квартире на невыгодных условиях в пользу одного из... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:41:00+03:00
2025-05-01T18:41:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Симоновский суд Москвы арестовал двух мужчин за принуждение соседа передать 1/3 доли собственности в квартире на невыгодных условиях в пользу одного из фигурантов дела, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлениями Симоновского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондарева Дениса Владимировича; Гаджиибрагимова Марата Магомеджавадовича на 2 месяца", - сообщили в суде. Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в" части 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки с применением насилия). По версии следствия, фигуранты принуждали собственника квартиры продать 1/3 доли одному из них на выгодных для себя условиях, в случае отказа угрожали насилием. Оба проживали в помещении квартиры и создавали для собственника невыносимые условия для жизни, чем подтверждали реальность ранее выказанных в его адрес угроз о применении насилия в отношении него.
https://ria.ru/20250501/dolina-2014537584.html
https://realty.ria.ru/20250429/sud-2014028416.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире

Суд в Москве арестовал двух мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Симоновский суд Москвы арестовал двух мужчин за принуждение соседа передать 1/3 доли собственности в квартире на невыгодных условиях в пользу одного из фигурантов дела, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлениями Симоновского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондарева Дениса Владимировича; Гаджиибрагимова Марата Магомеджавадовича на 2 месяца", - сообщили в суде.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице
Вчера, 07:15
Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в" части 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки с применением насилия).
По версии следствия, фигуранты принуждали собственника квартиры продать 1/3 доли одному из них на выгодных для себя условиях, в случае отказа угрожали насилием.
Оба проживали в помещении квартиры и создавали для собственника невыносимые условия для жизни, чем подтверждали реальность ранее выказанных в его адрес угроз о применении насилия в отношении него.
Артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Суд удовлетворил иск Петросяна к дочери из-за квартиры
29 апреля, 12:38
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала