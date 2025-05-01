https://ria.ru/20250501/sud-2014601534.html

В Москве арестовали мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире

В Москве арестовали мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире - РИА Новости, 01.05.2025

В Москве арестовали мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире

Симоновский суд Москвы арестовал двух мужчин за принуждение соседа передать 1/3 доли собственности в квартире на невыгодных условиях в пользу одного из... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:41:00+03:00

2025-05-01T18:41:00+03:00

2025-05-01T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Симоновский суд Москвы арестовал двух мужчин за принуждение соседа передать 1/3 доли собственности в квартире на невыгодных условиях в пользу одного из фигурантов дела, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлениями Симоновского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондарева Дениса Владимировича; Гаджиибрагимова Марата Магомеджавадовича на 2 месяца", - сообщили в суде. Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в" части 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки с применением насилия). По версии следствия, фигуранты принуждали собственника квартиры продать 1/3 доли одному из них на выгодных для себя условиях, в случае отказа угрожали насилием. Оба проживали в помещении квартиры и создавали для собственника невыносимые условия для жизни, чем подтверждали реальность ранее выказанных в его адрес угроз о применении насилия в отношении него.

https://ria.ru/20250501/dolina-2014537584.html

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