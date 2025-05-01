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США ожидают нового раунда переговоров с Ираном - РИА Новости, 01.05.2025
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21:48 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/ssha-2014619713.html
США ожидают нового раунда переговоров с Ираном
США ожидают нового раунда переговоров с Ираном - РИА Новости, 01.05.2025
США ожидают нового раунда переговоров с Ираном
США ожидают нового раунда переговоров с представителями Ирана, но время и место еще не определены, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025
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сша
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ожидают нового раунда переговоров с представителями Ирана, но время и место еще не определены, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Время и место еще предстоит определить. Ситуация переменчива. Мы ожидаем, что новый раунд переговоров произойдет в ближайшем будущем", - сообщила Брюс на брифинге.
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в мире, сша, иран
В мире, США, Иран
США ожидают нового раунда переговоров с Ираном

Госдеп: США ждут нового раунда переговоров с Ираном, но время еще не определено

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ожидают нового раунда переговоров с представителями Ирана, но время и место еще не определены, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Время и место еще предстоит определить. Ситуация переменчива. Мы ожидаем, что новый раунд переговоров произойдет в ближайшем будущем", - сообщила Брюс на брифинге.
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