https://ria.ru/20250501/ssha-2014619713.html

США ожидают нового раунда переговоров с Ираном

США ожидают нового раунда переговоров с Ираном - РИА Новости, 01.05.2025

США ожидают нового раунда переговоров с Ираном

США ожидают нового раунда переговоров с представителями Ирана, но время и место еще не определены, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ожидают нового раунда переговоров с представителями Ирана, но время и место еще не определены, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Время и место еще предстоит определить. Ситуация переменчива. Мы ожидаем, что новый раунд переговоров произойдет в ближайшем будущем", - сообщила Брюс на брифинге.

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