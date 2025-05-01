https://ria.ru/20250501/ssha-2014619713.html
США ожидают нового раунда переговоров с Ираном
США ожидают нового раунда переговоров с Ираном - РИА Новости, 01.05.2025
США ожидают нового раунда переговоров с Ираном
США ожидают нового раунда переговоров с представителями Ирана, но время и место еще не определены, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:48:00+03:00
2025-05-01T21:48:00+03:00
2025-05-01T21:48:00+03:00
в мире
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США ожидают нового раунда переговоров с представителями Ирана, но время и место еще не определены, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Время и место еще предстоит определить. Ситуация переменчива. Мы ожидаем, что новый раунд переговоров произойдет в ближайшем будущем", - сообщила Брюс на брифинге.
https://ria.ru/20250501/tramp-2014618925.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран
США ожидают нового раунда переговоров с Ираном
Госдеп: США ждут нового раунда переговоров с Ираном, но время еще не определено