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США передают Киеву нерабочие истребители со свалки, сообщают СМИ
США передают Киеву нерабочие истребители со свалки, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.05.2025
США передают Киеву нерабочие истребители со свалки, сообщают СМИ
США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, используемых ВСУ,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:21:00+03:00
2025-05-01T21:21:00+03:00
2025-05-01T23:06:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, используемых ВСУ, сообщает портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС."(Департамент Военно-воздушных сил Минобороны США. — Прим. ред.) оказал поддержку техобеспечению F-16, переданных Украине Европой, путем поставок Украине неиспользуемых и полностью нерабочих F-16 на запчасти. Эти F-16 были сняты с активного использования в США и не пригодны для полетов. Что важно, в них отсутствуют такие критически важные компоненты, как двигатель или радар, и их невозможно восстановить для оперативного использования", — цитирует портал слова представителя.Согласно изданию, ранее в соцсетях появились фотографии, на которых видно, как несколько F-16, лишенных ряда элементов, погружают на борт транспортного самолета Ан-124 в аэропорту города Тусон в штате Аризона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
США передают Киеву нерабочие истребители со свалки, сообщают СМИ
War Zone: США передают Киеву нерабочие F-16 на запчасти для истребителей ВСУ