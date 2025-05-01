https://ria.ru/20250501/ssha-2014601694.html

СМИ: Федеральное агентство по ЧС в США лишится трети штатных сотрудников

СМИ: Федеральное агентство по ЧС в США лишится трети штатных сотрудников - РИА Новости, 01.05.2025

СМИ: Федеральное агентство по ЧС в США лишится трети штатных сотрудников

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) в ближайшее время лишится по меньшей мере около трети постоянных штатных сотрудников в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:43:00+03:00

2025-05-01T18:43:00+03:00

2025-05-01T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) в ближайшее время лишится по меньшей мере около трети постоянных штатных сотрудников в рамках увольнений, инициированных департаментом эффективности правительства США (DOGE), сообщает газета USA Today со ссылкой на бывшего главу административного аппарата ведомства Майкла Коэна. В конце января президент США Дональд Трамп заявлял, что FEMA обходится казне слишком дорого и не приносит пользы, поэтому продолжение его работы под вопросом. "По меньшей мере 2 тысячи из числа примерно 6100 постоянных штатных сотрудников уволились или планируют уволиться в рамках волн сокращений и добровольных отставок, инициированных... департаментом государственной эффективности", - говорится в материале издания. Как замечает Коэн, в это число не входят запланированные в ближайшие недели сокращения служащих американского правительства. Издание пишет, что 30%-е снижение штата постоянных сотрудников вызывает беспокойство о том, сможет ли FEMA справиться с природными катаклизмами, учитывая, что с приходом лета в США начнется сезон ураганов. В конце марта газета Washington Post сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа собирается значительно ограничить полномочия Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), лишив его ряда ключевых функций. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995420131.html

https://ria.ru/20250429/tramp-2013960200.html

https://ria.ru/20250218/ssha-2000035246.html

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в мире, сша, дональд трамп, майкл коэн, майк джонсон, fema