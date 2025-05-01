СМИ: Федеральное агентство по ЧС в США лишится трети штатных сотрудников
FEMA в ближайшее время лишится около трети постоянных штатных сотрудников
© AP Photo / Julio CortezСотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA)
© AP Photo / Julio Cortez
Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) в ближайшее время лишится по меньшей мере около трети постоянных штатных сотрудников в рамках увольнений, инициированных департаментом эффективности правительства США (DOGE), сообщает газета USA Today со ссылкой на бывшего главу административного аппарата ведомства Майкла Коэна.
В конце января президент США Дональд Трамп заявлял, что FEMA обходится казне слишком дорого и не приносит пользы, поэтому продолжение его работы под вопросом.
«
"По меньшей мере 2 тысячи из числа примерно 6100 постоянных штатных сотрудников уволились или планируют уволиться в рамках волн сокращений и добровольных отставок, инициированных... департаментом государственной эффективности", - говорится в материале издания.
Как замечает Коэн, в это число не входят запланированные в ближайшие недели сокращения служащих американского правительства.
Издание пишет, что 30%-е снижение штата постоянных сотрудников вызывает беспокойство о том, сможет ли FEMA справиться с природными катаклизмами, учитывая, что с приходом лета в США начнется сезон ураганов.
В конце марта газета Washington Post сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа собирается значительно ограничить полномочия Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), лишив его ряда ключевых функций.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников
18 февраля, 12:53