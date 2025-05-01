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Администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине, пишут СМИ
Администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2025
Администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на 50 миллионов долларов, сообщило украинское издание Kyiv Post,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:50:00+03:00
2025-05-01T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку военной продукции на Украину на 50 миллионов долларов, сообщило украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. "Администрация Трампа проинформировала конгресс США о своем намерении разрешить экспорт на Украину продукции оборонного назначения в рамках прямых коммерческих продаж на сумму в 50 или более миллионов долларов", - говорится в сообщении на сайте издания. Там уточняется, что разрешение распространяется на поставки Украине технических данных, а также "оборонных изделий" и "оборонных услуг". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
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Администрация Трампа одобрила поставку оружия Украине, пишут СМИ
Kyiv Post: США одобрили поставку военной продукции на Украину на $50 миллионов