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США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, заявила Свириденко
США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, заявила Свириденко - РИА Новости, 01.05.2025
США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, заявила Свириденко
США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:27:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам, заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко. "Как фонд будет работать? США вносят вклад в фонд. Кроме непосредственно средств, они могут производить его и новой помощью - например, системами ПВО для Украины", - написала политик в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). "Доходы и взносы фонда не облагаются налогами ни в США, ни на Украине, чтобы инвестирование дало как можно большие результаты", - сказала она.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Экономика, США, Украина, Киев, Facebook, Россия
США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, заявила Свириденко
Вице-премьер Украины Свириденко: США смогут делать вклады в инвестиционный фонд