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СМИ: США обсуждают отправку нелегалов из страны с властями Ливии и Руанды - РИА Новости, 01.05.2025
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00:57 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/ssha-2014521122.html
СМИ: США обсуждают отправку нелегалов из страны с властями Ливии и Руанды
СМИ: США обсуждают отправку нелегалов из страны с властями Ливии и Руанды - РИА Новости, 01.05.2025
СМИ: США обсуждают отправку нелегалов из страны с властями Ливии и Руанды
Администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления, сообщает... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:57:00+03:00
2025-05-01T00:57:00+03:00
в мире
сша
руанда
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дональд трамп
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и самопровозглашенным Косово. США надеются добиться от них согласия, возможно, в обмен на финансовые или политические выгоды. "Администрация Трампа обсудила с Ливией и Руандой возможность отправки мигрантов, имеющих судимость и находящихся в США, в эти две страны", - заявил CNN со ссылкой на несколько неназванных источников. Как добавил телеканалу один из источников, чиновники Трампа также надеются начать официальные переговоры с Ливией, чтобы заключить так называемое соглашение о безопасной третьей стране, которое позволило бы США отправлять просителей убежища, задержанных на границе США, в Ливию. Телеканал отмечает, что пока не было принято никакого решения, и пока неясно, мигрантов каких стран это затронет. Один из неназванных источников отметил CNN, что на этой неделе высокопоставленные представители Госдепартамента США встретились с ливийскими чиновниками и обсудили предложение об отправке мигрантов в Ливию. Телеканал также отмечает со ссылкой на другие источники, знакомые с ситуацией, что на этой неделе, между США и Руандой велись переговоры о разработке плана использования страны для депортации нелегальных иммигрантов в США. "Руанда и США обсуждают возможное соглашение, по которому Руанда будет принимать мигрантов с криминальным прошлым, которые уже отбыли наказание в США. Структура расходов все еще уточняется, ... они (расходы - ред.), вероятно, будут выше на человека, чем расходы на человека для депортированных в Сальвадор, потому что Руанда не будет сажать людей в тюрьму", - отмечает телеканал со ссылкой на источники. Неназванные источники добавляют телеканалу, что Руанда предоставит депортированным мигрантам "социальную поддержку", такую ​​как стипендия и помощь в поиске работы на месте. План может занять несколько недель, и он будет использоваться "на временной основе", как добавляет телеканал.
https://ria.ru/20250408/ssha-2009931981.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
https://ria.ru/20250410/ssha-2010526137.html
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в мире, сша, руанда, ливия, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Руанда, Ливия, Дональд Трамп, Государственный департамент США
СМИ: США обсуждают отправку нелегалов из страны с властями Ливии и Руанды

CNN: США обсуждают отправку нелегалов из страны с властями Ливии и Руанды

© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики с США
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики с США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и самопровозглашенным Косово. США надеются добиться от них согласия, возможно, в обмен на финансовые или политические выгоды.
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"Администрация Трампа обсудила с Ливией и Руандой возможность отправки мигрантов, имеющих судимость и находящихся в США, в эти две страны", - заявил CNN со ссылкой на несколько неназванных источников.
Как добавил телеканалу один из источников, чиновники Трампа также надеются начать официальные переговоры с Ливией, чтобы заключить так называемое соглашение о безопасной третьей стране, которое позволило бы США отправлять просителей убежища, задержанных на границе США, в Ливию. Телеканал отмечает, что пока не было принято никакого решения, и пока неясно, мигрантов каких стран это затронет.
Один из неназванных источников отметил CNN, что на этой неделе высокопоставленные представители Госдепартамента США встретились с ливийскими чиновниками и обсудили предложение об отправке мигрантов в Ливию.
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Телеканал также отмечает со ссылкой на другие источники, знакомые с ситуацией, что на этой неделе, между США и Руандой велись переговоры о разработке плана использования страны для депортации нелегальных иммигрантов в США.
"Руанда и США обсуждают возможное соглашение, по которому Руанда будет принимать мигрантов с криминальным прошлым, которые уже отбыли наказание в США. Структура расходов все еще уточняется, ... они (расходы - ред.), вероятно, будут выше на человека, чем расходы на человека для депортированных в Сальвадор, потому что Руанда не будет сажать людей в тюрьму", - отмечает телеканал со ссылкой на источники.
Неназванные источники добавляют телеканалу, что Руанда предоставит депортированным мигрантам "социальную поддержку", такую ​​как стипендия и помощь в поиске работы на месте. План может занять несколько недель, и он будет использоваться "на временной основе", как добавляет телеканал.
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