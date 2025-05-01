https://ria.ru/20250501/spetsoperatsiya-2014534160.html

В Турции оценили значение Курской операции для ВС России

В Турции оценили значение Курской операции для ВС России - РИА Новости, 01.05.2025

В Турции оценили значение Курской операции для ВС России

Успех Курской операции повысит мотивацию российской армии, что может привести к разломам на многих фронтах для ВСУ, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:08:00+03:00

2025-05-01T06:08:00+03:00

2025-05-01T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

европа

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Успех Курской операции повысит мотивацию российской армии, что может привести к разломам на многих фронтах для ВСУ, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Было бы нереалистично утверждать, что украинский конфликт завершен. Потому что мы видим, что есть Европа, которая хочет войны больше, чем Украина. Однако успех в Курской области повысит военную мотивацию России. Но для Украины это может привести к разломам на многих фронтах", - заявил аналитик. По его словам, Запад сейчас хочет видеть Россию проигравшей на украинской арене. "Однако это недостижимая мечта. Фактически, сегодня Запад превратился в раздробленную организацию. Разница во взглядах на Россию между Америкой и Европой углубляется. Конечно, эта ситуация усиливает уже существующие расхождения внутри Европы в плане общих действий и консенсуса по России. Весь мир увидел это, когда президент Мюнхенской конференции по безопасности буквально плакал. Очевидно, что после трудных для россиян дней наступили дни, когда плакали и западники", - сказал аналитик.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014530465.html

россия

европа

курская область

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россия, европа, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины