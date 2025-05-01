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Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 01.05.2025
Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T05:03:00+03:00
2025-05-01T05:03:00+03:00
2025-05-01T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны. "Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", — говорится в сообщении.Уточняется, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в интересах группировки войск "Центр". "После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены", — добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Су-35С
Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны: экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Центр"