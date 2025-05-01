https://ria.ru/20250501/spetsoperatsiya-2014531504.html

Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 01.05.2025

Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T05:03:00+03:00

2025-05-01T05:03:00+03:00

2025-05-01T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны. "Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", — говорится в сообщении.Уточняется, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в интересах группировки войск "Центр". "После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250501/spetsoperatsiya-2014531397.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, су-35с