https://ria.ru/20250501/spetsoperatsiya-2014531397.html

Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 01.05.2025

Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Расчеты БПЛА самолетного типа "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт с личным составом и бронированную... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T05:01:00+03:00

2025-05-01T05:01:00+03:00

2025-05-01T05:01:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Расчеты БПЛА самолетного типа "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт с личным составом и бронированную технику ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки было выявлено скопление военнослужащих ВСУ, которые препятствовали продвижению наших штурмовых групп. Получив координаты цели, расчет беспилотного летательного аппарата оперативно собрал "Молнию", снарядил его противотанковой миной ТМ-62М и произвел запуск "камикадзе" в сторону противника. Преодолев все преграды, включая вражеские системы радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения, цель была успешно поражена, что позволило продолжить продвижение штурмовиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", - сообщили в МО РФ.

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины