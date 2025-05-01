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В Москве мотогруппы спасателей начали патрулирование - РИА Новости, 01.05.2025
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12:16 01.05.2025 (обновлено: 12:41 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/spasateli-2014559693.html
В Москве мотогруппы спасателей начали патрулирование
В Москве мотогруппы спасателей начали патрулирование - РИА Новости, 01.05.2025
В Москве мотогруппы спасателей начали патрулирование
Спасатели на мотоциклах приступили в четверг к патрулированию во всех административных округах Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:16:00+03:00
2025-05-01T12:41:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступили в четверг к патрулированию во всех административных округах Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Спасатели на мотоциклах приступили сегодня к патрулированию во всех административных округах столицы… Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. Ежегодно они совершают около 2 тысяч выездов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения. "Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут совершать регулярный объезд административных округов. В их маршруты входят лесопарковые территории и зоны отдыха", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря мобильности и маневренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений.
https://ria.ru/20250424/spasateli-2013155382.html
https://ria.ru/20241213/moskva-1989006471.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве мотогруппы спасателей начали патрулирование

Во всех округах Москвы начали патрулирование спасатели на мотоциклах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота спасателей на мотоциклах
Работа спасателей на мотоциклах - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа спасателей на мотоциклах . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступили в четверг к патрулированию во всех административных округах Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Спасатели на мотоциклах приступили сегодня к патрулированию во всех административных округах столицы… Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. Ежегодно они совершают около 2 тысяч выездов", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.
"Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут совершать регулярный объезд административных округов. В их маршруты входят лесопарковые территории и зоны отдыха", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря мобильности и маневренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений.
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