https://ria.ru/20250501/spasateli-2014559693.html

В Москве мотогруппы спасателей начали патрулирование

В Москве мотогруппы спасателей начали патрулирование - РИА Новости, 01.05.2025

В Москве мотогруппы спасателей начали патрулирование

Спасатели на мотоциклах приступили в четверг к патрулированию во всех административных округах Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:16:00+03:00

2025-05-01T12:16:00+03:00

2025-05-01T12:41:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступили в четверг к патрулированию во всех административных округах Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Спасатели на мотоциклах приступили сегодня к патрулированию во всех административных округах столицы… Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. Ежегодно они совершают около 2 тысяч выездов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения. "Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут совершать регулярный объезд административных округов. В их маршруты входят лесопарковые территории и зоны отдыха", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря мобильности и маневренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений.

https://ria.ru/20250424/spasateli-2013155382.html

https://ria.ru/20241213/moskva-1989006471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков