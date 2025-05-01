https://ria.ru/20250501/sneg-2014564271.html

В Москве ночью выпадет снег

В Москве ночью выпадет снег - РИА Новости, 01.05.2025

В Москве ночью выпадет снег

Мокрый снег начнется в Москве предстоящей ночью, видимость ухудшится до 600-1000 метров, за сутки может выпасть более трети от месячной нормы осадков, сообщил... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:12:00+03:00

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2025-05-01T13:18:00+03:00

москва

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мокрый снег начнется в Москве предстоящей ночью, видимость ухудшится до 600-1000 метров, за сутки может выпасть более трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящую полночь вперемешку с ливнем начнется мокрый снег и в Москве, с ухудшением видимости до 600-1000 метров, за сутки в городе прогнозируется рекордное количество осадков – до 19-24 миллиметров, что составляет более трети от месячной нормы. Температура воздуха в столичном регионе понизится до 0 - плюс 3 градусов, в Верхневолжье ночью ожидаются слабые заморозки и гололедица", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что снежный покров появится на севере Подмосковья: в Талдоме – минимум до 3-6 сантиметров, в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске – до 6-9 сантиметров, Клину – до 12-15 сантиметров. Есть вероятность появления к утру пятницы символического, не более 1-2 сантиметров, снежного покрова и в Москве, который в этот же день растает."В пятницу циклон уйдет портить погоду в Поволжье и Волго-Вятский регион, а в Центральной России ненастье к середине дня прекратится и возьмет паузу до субботы. Температура воздуха в Москве плюс 6 - плюс 9 градусов, что на 7 градусов ниже климатической нормы начала мая", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014283446.html

https://ria.ru/20250427/pogoda-2013734271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода, евгений тишковец