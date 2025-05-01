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Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет
Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет - РИА Новости, 01.05.2025
Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет
Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас скончалась в возрасте 116 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T03:35:00+03:00
2025-05-01T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас скончалась в возрасте 116 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток бразильского города Порту-Алегри. "Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет", - отмечает агентство со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток, в которой она проживала в городе Порту-Алегри. Агентство напоминает, что Канабарру родилась 8 июня 1908 года. Ее стали считать самой пожилой жительницей Земли после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, прожившей 116 лет.
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в мире, порту-алегри, земля, япония
В мире, Порту-Алегри, Земля, Япония
Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет
AFP: старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет