https://ria.ru/20250501/shvydkoy-2014604185.html

Швыдкой рассказал о переговорах с США и Европой по "Интервидению"

Швыдкой рассказал о переговорах с США и Европой по "Интервидению" - РИА Новости, 01.05.2025

Швыдкой рассказал о переговорах с США и Европой по "Интервидению"

Ведутся переговоры об участии в музыкальном конкурсе "Интервидение" представителей из США и Европы, но крайне важен вопрос качества и профессионализма... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:06:00+03:00

2025-05-01T19:06:00+03:00

2025-05-01T19:09:00+03:00

интервидение

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ведутся переговоры об участии в музыкальном конкурсе "Интервидение" представителей из США и Европы, но крайне важен вопрос качества и профессионализма участников, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене."Насколько мне известно, ведутся переговоры с возможными исполнителями из Соединённых Штатов Америки и европейских стран. Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать. В данном случае здесь многое зависит от качества исполнителя, потому что это не любительский конкурс, а конкурс высоких профессионалов", - сказал он.Швыдкой отметил, что участие примут порядка 25 стран. "Во всем мире с большим интересом относятся к этому конкурсу. Я думаю, предложений будет больше, чем мы сможем удовлетворить - это будет один из самых серьезных телевизионных конкурсов в мире", - добавил он.Он также подчеркнул, что для России нет недружественных народов - есть недружественные власти.Швыдкой назвал главное отличие "Интервидения" от известного европейского музыкального конкурса. "Не будет определенного песенного стандарта - вот чем "Интервидение" отличается от "Евровидения". На "Евровидении" есть некий песенный эстрадный стандарт, построенный на определенном формате англоязычного телевидения. На "Интервидении" будут представлены национальные культуры, самые разные языки. Это может быть в высшей степени праздником", - сказал он.Имя представителя России на "Интервидении", по словам Швыдкого, будет объявлено после 9 мая.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870624.html

https://ria.ru/20250407/intervidenie-2009804766.html

https://ria.ru/20250225/vizy-2001593303.html

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интервидение, россия, москва, московская область (подмосковье), михаил швыдкой, владимир путин, сша, европа