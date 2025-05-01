https://ria.ru/20250501/shveytsariya-2014537010.html

Швейцария не имеет права конфисковать активы ЦБ России, заявили в МИД

Швейцария не имеет права конфисковать активы ЦБ России, заявили в МИД - РИА Новости, 01.05.2025

Швейцария не имеет права конфисковать активы ЦБ России, заявили в МИД

Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации 7,5 млрд франков их активов Центрального Банка России, заявили “Известиям” в МИД России. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T07:06:00+03:00

2025-05-01T07:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации 7,5 млрд франков их активов Центрального Банка России, заявили “Известиям” в МИД России."В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Банка России. <…> Посмотрим, насколько правительство Швейцарии будет привержено выполнению своего национального законодательства", — говорится в сообщении ведомства.В МИД напомнили, что по состоянию на 31 марта 2025 года объем заблокированных Швейцарией средств Центрального банка России, составляет 7,45 млрд швейцарских франков.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но Берн присоединился почти ко всем европейским пакетам санкций, введенным против России с 24 февраля 2022 года.После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250429/ssha-2014219711.html

https://ria.ru/20250422/sanktsii-2012716506.html

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россия, швейцария, москва, сергей лавров, евросоюз, нато, g7