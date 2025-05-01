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В Госдуме рассказали о последствиях сделки по ресурсам для Украины

В Госдуме рассказали о последствиях сделки по ресурсам для Украины - РИА Новости, 01.05.2025

В Госдуме рассказали о последствиях сделки по ресурсам для Украины

Сделка по недрам усилит зависимость Украины от США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T23:19:00+03:00

2025-05-01T23:19:00+03:00

2025-05-01T23:19:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Сделка по недрам усилит зависимость Украины от США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. "Подписание сделки по минералам только усилило зависимость Киева от Вашингтона. Сделка не содержит никаких гарантий безопасности, а большая часть формулировок размыты и требуют уточнений", - сказал Нестеренко. По его словам, учитывая непоследовательность Владимира Зеленского, нет уверенности, что он вообще собирается выполнять подписанное. "(Президент США Дональд) Трамп продолжает продавливать требование оплаты ранее оказанной военной помощи, которую Зеленский считает подарками", - сказал депутат. Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.

https://ria.ru/20250501/rada-2014616553.html

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украина, сша, киев, владимир зеленский, госдума рф, верховная рада украины, в мире, россия