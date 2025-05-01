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США ожидают ратификации сделки с Украиной по недрам, пишут СМИ
США ожидают ратификации сделки с Украиной по недрам, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2025
США ожидают ратификации сделки с Украиной по недрам, пишут СМИ
США ожидают, что сделка с Украиной по добыче и использованию полезных ископаемых будет ратифицирована Верховной радой в течение недели, передает телеканал Sky... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:35:00+03:00
2025-05-01T19:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США ожидают, что сделка с Украиной по добыче и использованию полезных ископаемых будет ратифицирована Верховной радой в течение недели, передает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. "Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что украинский парламент, как ожидается, ратифицирует подписанные с США соглашения по минералам в течение недели", - говорится в материале телеканала. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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в мире, сша, украина, киев, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Верховная Рада Украины
США ожидают ратификации сделки с Украиной по недрам, пишут СМИ
Sky News: США ожидают ратификации сделки с Украиной по недрам в течение недели