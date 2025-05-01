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В Белом доме рассказали о совместных проектах по сделке США и Украины - РИА Новости, 01.05.2025
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18:37 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014600768.html
В Белом доме рассказали о совместных проектах по сделке США и Украины
В Белом доме рассказали о совместных проектах по сделке США и Украины - РИА Новости, 01.05.2025
В Белом доме рассказали о совместных проектах по сделке США и Украины
Совместные проекты США и Украины в рамках ресурсной сделки будут включать минералы, углеводороды и связанное с этим развитие инфраструктуры, заявили в Белом... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Совместные проекты США и Украины в рамках ресурсной сделки будут включать минералы, углеводороды и связанное с этим развитие инфраструктуры, заявили в Белом доме. "Проекты в сфере природных ресурсов будут включать минералы, углеводороды и сопутствующее развитие инфраструктуры", - указано в распространенном сообщении. Как отметили в Белом доме, если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, то им будет предоставлен первый выбор либо приобрести их, либо назначить покупателя по своему усмотрению. "Экономическая безопасность - это национальная безопасность, и эта важная мера предосторожности предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки", - подчеркнули в американской администрации. Минфин США ранее сообщил, что власти в Вашингтоне и Киеве подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014591815.html
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украина, сша, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Верховная Рада Украины, В мире
В Белом доме рассказали о совместных проектах по сделке США и Украины

Белый дом: проекты США и Украины будут включать минералы и углеводороды

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Совместные проекты США и Украины в рамках ресурсной сделки будут включать минералы, углеводороды и связанное с этим развитие инфраструктуры, заявили в Белом доме.
«
"Проекты в сфере природных ресурсов будут включать минералы, углеводороды и сопутствующее развитие инфраструктуры", - указано в распространенном сообщении.
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Как отметили в Белом доме, если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, то им будет предоставлен первый выбор либо приобрести их, либо назначить покупателя по своему усмотрению.
«
"Экономическая безопасность - это национальная безопасность, и эта важная мера предосторожности предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки", - подчеркнули в американской администрации.
Минфин США ранее сообщил, что власти в Вашингтоне и Киеве подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
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