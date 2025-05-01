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Сделка с Украиной позволит США вернуть миллиарды долларов, заявил Уолтц
Сделка с Украиной позволит США вернуть миллиарды долларов, заявил Уолтц - РИА Новости, 01.05.2025
Сделка с Украиной позволит США вернуть миллиарды долларов, заявил Уолтц
Сделка с Украиной по добыче и использованию полезных ископаемых позволит Соединённым Штатам вернуть миллиарды долларов, вложенные ранее в поддержку Киева,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Сделка с Украиной по добыче и использованию полезных ископаемых позволит Соединённым Штатам вернуть миллиарды долларов, вложенные ранее в поддержку Киева, заявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News. "Эта сделка выгодна американскому налогоплательщику, так как позволяет компенсировать миллиарды долларов, вложенные нами в поддержку Украины. Она также полезна самой Украине, потому что способствует её развитию, восстановлению экономики и укреплению безопасности", - сказал Уолтц.Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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украина, сша, киев, верховная рада украины, в мире, майк уолтц
Украина, США, Киев, Верховная Рада Украины, В мире, Майк Уолтц
Сделка с Украиной позволит США вернуть миллиарды долларов, заявил Уолтц
Советник Трампа Уолтц: сделка с Киевом позволит вернуть миллиарды долларов