Рейтинг@Mail.ru
Сделка с Украиной позволит США вернуть миллиарды долларов, заявил Уолтц - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014588405.html
Сделка с Украиной позволит США вернуть миллиарды долларов, заявил Уолтц
Сделка с Украиной позволит США вернуть миллиарды долларов, заявил Уолтц - РИА Новости, 01.05.2025
Сделка с Украиной позволит США вернуть миллиарды долларов, заявил Уолтц
Сделка с Украиной по добыче и использованию полезных ископаемых позволит Соединённым Штатам вернуть миллиарды долларов, вложенные ранее в поддержку Киева,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:14:00+03:00
2025-05-01T17:14:00+03:00
украина
сша
киев
верховная рада украины
в мире
майк уолтц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014437466_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_780a67f95b4f6d79b715f3fd081cf7f4.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Сделка с Украиной по добыче и использованию полезных ископаемых позволит Соединённым Штатам вернуть миллиарды долларов, вложенные ранее в поддержку Киева, заявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News. &quot;Эта сделка выгодна американскому налогоплательщику, так как позволяет компенсировать миллиарды долларов, вложенные нами в поддержку Украины. Она также полезна самой Украине, потому что способствует её развитию, восстановлению экономики и укреплению безопасности&quot;, - сказал Уолтц.Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014573426.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014437269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bd114180d62880f748031a981d945f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, верховная рада украины, в мире, майк уолтц
Украина, США, Киев, Верховная Рада Украины, В мире, Майк Уолтц
Сделка с Украиной позволит США вернуть миллиарды долларов, заявил Уолтц

Советник Трампа Уолтц: сделка с Киевом позволит вернуть миллиарды долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyКарьер в Кировограде
Карьер в Кировограде - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Карьер в Кировограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Сделка с Украиной по добыче и использованию полезных ископаемых позволит Соединённым Штатам вернуть миллиарды долларов, вложенные ранее в поддержку Киева, заявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.
«

"Эта сделка выгодна американскому налогоплательщику, так как позволяет компенсировать миллиарды долларов, вложенные нами в поддержку Украины. Она также полезна самой Украине, потому что способствует её развитию, восстановлению экономики и укреплению безопасности", - сказал Уолтц.

Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Пушков назвал соглашение США и Украины по недрам шагом к колонизации
Вчера, 15:29
 
УкраинаСШАКиевВерховная Рада УкраиныВ миреМайк Уолтц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала