В США забили тревогу из-за сделки с Украиной
NYT: украинские редкоземельные металлы могут не принести большой прибыли США
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Потребуется много времени, прежде чем украинские редкоземельные ресурсы начнут приносить прибыль США, пишет The New York Times.
Издание также отметило, что на данный момент отсутствует ясность относительно того, как соглашение будет работать на практике.
Газета Washington Post ранее сообщала, что никто не знает, сколько на самом деле стоят украинские редкоземельные ресурсы. При этом работа по их добыче и переработке долгая и грязная и может потребовать создания новой обширной инфраструктуры. Предсказать масштаб затрат на это пока невозможно, следовательно, рентабельность добычи остается под вопросом.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
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Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.