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СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию - РИА Новости, 01.05.2025
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16:50 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014585995.html
СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию
СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию - РИА Новости, 01.05.2025
СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию
Сделка Вашингтона и Киева по ресурсам не помешает Москве отстаивать свои интересы, пишет Sky News. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:50:00+03:00
2025-05-01T16:50:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
киев
москва
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
скотт бессент
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сделка Вашингтона и Киева по ресурсам не помешает Москве отстаивать свои интересы, пишет Sky News."Дональд Трамп, может, и искусный переговорщик, но Москва мастерски защищает свои интересы, и эта сделка по ресурсам, скорее всего, этому не помешает", — говорится в материале.Обозреватель также предположил, что соглашение может сыграть на руку российскому руководству в мирном процессе по завершению конфликта.Вашингтон и Киев подписали договор о недрах накануне. Так, создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
https://ria.ru/20250501/kiev-2014568071.html
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в мире, вашингтон (штат), киев, москва, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, скотт бессент
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Скотт Бессент
СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию

Sky News: сделка США и Украины не помешает России отстаивать свои интересы

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в Кировоградской области
Добыча ильменита в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сделка Вашингтона и Киева по ресурсам не помешает Москве отстаивать свои интересы, пишет Sky News.
«
"Дональд Трамп, может, и искусный переговорщик, но Москва мастерски защищает свои интересы, и эта сделка по ресурсам, скорее всего, этому не помешает", — говорится в материале.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
На Западе сделали мрачное предупреждение о судьбе Киева
Вчера, 14:18
Обозреватель также предположил, что соглашение может сыграть на руку российскому руководству в мирном процессе по завершению конфликта.
Вашингтон и Киев подписали договор о недрах накануне. Так, создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
На Западе раскрыли, что ночью Зеленский на самом деле продал США
Вчера, 12:22
 
В миреВашингтон (штат)КиевМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныСкотт Бессент
 
 
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