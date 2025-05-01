https://ria.ru/20250501/sdelka-2014585995.html

СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию

СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию - РИА Новости, 01.05.2025

СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию

Сделка Вашингтона и Киева по ресурсам не помешает Москве отстаивать свои интересы, пишет Sky News. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:50:00+03:00

2025-05-01T16:50:00+03:00

2025-05-01T16:50:00+03:00

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верховная рада украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сделка Вашингтона и Киева по ресурсам не помешает Москве отстаивать свои интересы, пишет Sky News."Дональд Трамп, может, и искусный переговорщик, но Москва мастерски защищает свои интересы, и эта сделка по ресурсам, скорее всего, этому не помешает", — говорится в материале.Обозреватель также предположил, что соглашение может сыграть на руку российскому руководству в мирном процессе по завершению конфликта.Вашингтон и Киев подписали договор о недрах накануне. Так, создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.

https://ria.ru/20250501/kiev-2014568071.html

https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014560116.html

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в мире, вашингтон (штат), киев, москва, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, скотт бессент