https://ria.ru/20250501/sdelka-2014582455.html

В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам

В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам - РИА Новости, 01.05.2025

В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам

Президент США Дональд Трамп с самого начала ясно дал понять, что хочет положить конец конфликту на Украине, и достигнутое соглашение по недрам демонстрирует его РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:14:00+03:00

2025-05-01T16:14:00+03:00

2025-05-01T16:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с самого начала ясно дал понять, что хочет положить конец конфликту на Украине, и достигнутое соглашение по недрам демонстрирует его приверженность долгосрочному миру, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой."Президент Трамп с самого начала был предельно четок: он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Данное соглашение показывает, насколько президент вовлечён в процесс достижения действительно прочного мира", - заявила Левитт в ходе брифинга.Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире телеканала Fox, что стороны конфликта "всё ближе" к достижению мирного соглашения.

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014570420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, в мире