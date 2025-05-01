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В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам - РИА Новости, 01.05.2025
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16:14 01.05.2025 (обновлено: 16:36 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014582455.html
В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам
В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам - РИА Новости, 01.05.2025
В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам
Президент США Дональд Трамп с самого начала ясно дал понять, что хочет положить конец конфликту на Украине, и достигнутое соглашение по недрам демонстрирует его РИА Новости, 01.05.2025
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с самого начала ясно дал понять, что хочет положить конец конфликту на Украине, и достигнутое соглашение по недрам демонстрирует его приверженность долгосрочному миру, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой."Президент Трамп с самого начала был предельно четок: он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Данное соглашение показывает, насколько президент вовлечён в процесс достижения действительно прочного мира", - заявила Левитт в ходе брифинга.Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире телеканала Fox, что стороны конфликта "всё ближе" к достижению мирного соглашения.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014570420.html
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украина, сша, в мире
Украина, США, В мире
В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам

Белый дом: сделка с Украиной отражает приверженность США к установлению мира

© AP Photo / Jose Luis MaganaЖурналисты у здания Белого дома в Вашингтоне
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с самого начала ясно дал понять, что хочет положить конец конфликту на Украине, и достигнутое соглашение по недрам демонстрирует его приверженность долгосрочному миру, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В США пришли в замешательство из-за сделки с Украиной
Вчера, 14:47
"Президент Трамп с самого начала был предельно четок: он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Данное соглашение показывает, насколько президент вовлечён в процесс достижения действительно прочного мира", - заявила Левитт в ходе брифинга.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире телеканала Fox, что стороны конфликта "всё ближе" к достижению мирного соглашения.
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NYT сообщила неприятные для Украины детали сделки с США
Вчера, 09:14
 
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