В США пришли в замешательство из-за сделки с Украиной
WP: никто не знает реальную ценность украинских редкоземельных металлов
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Никто не знает, сколько на самом деле стоят украинские редкоземельные ресурсы, пишет газета The Washington Post.
"США и Украина подписали соглашение, открывающее путь совместным инвестициям в минеральные богатства Украины, нефть, газ и другие природные ресурсы, но истинные масштабы того, что находится под землей на Украине, остаются неясными", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, работа по добыче и переработке полезных ископаемых — долгая и грязная, она может потребовать новой обширной инфраструктуры с неопределенными затратами, что говорит о возможной нерентабельности многих месторождений.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
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