https://ria.ru/20250501/sdelka-2014570420.html

В США пришли в замешательство из-за сделки с Украиной

В США пришли в замешательство из-за сделки с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025

В США пришли в замешательство из-за сделки с Украиной

Никто не знает, сколько на самом деле стоят украинские редкоземельные ресурсы, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:47:00+03:00

2025-05-01T14:47:00+03:00

2025-05-01T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Никто не знает, сколько на самом деле стоят украинские редкоземельные ресурсы, пишет газета The Washington Post."США и Украина подписали соглашение, открывающее путь совместным инвестициям в минеральные богатства Украины, нефть, газ и другие природные ресурсы, но истинные масштабы того, что находится под землей на Украине, остаются неясными", — говорится в публикации.Как отмечает издание, работа по добыче и переработке полезных ископаемых — долгая и грязная, она может потребовать новой обширной инфраструктуры с неопределенными затратами, что говорит о возможной нерентабельности многих месторождений.Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

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