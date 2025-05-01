https://ria.ru/20250501/sdelka-2014563304.html

Французский политик оценил сделку США и Украины

Французский политик оценил сделку США и Украины - РИА Новости, 01.05.2025

Французский политик оценил сделку США и Украины

Заключенная сделка по природным ресурсам Украины позволит США получить деньги и не увязнуть при этом в украинских проблемах, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:55:00+03:00

2025-05-01T12:55:00+03:00

2025-05-01T12:55:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

флориан филиппо

эммануэль макрон

евросоюз

укрнафта

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Заключенная сделка по природным ресурсам Украины позволит США получить деньги и не увязнуть при этом в украинских проблемах, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Вопреки желаниям Зеленского (президент США Дональд - ред.) Трамп не включил никаких "гарантий безопасности" для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там", - написал Филиппо.В то же время из-за Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона деньги французов уходят на разорительное для них финансирование и вооружение Киева, а отправка французского военного контингента на Украину приведет к смертям, добавил политик. "Как и ожидалось, в итоге мы оказываемся дураками из-за ЕС и Макрона! Мы уже потеряли российский рынок из-за идиотских европейских санкций, а американцы скоро получат его обратно", - написал Филиппо. Ранее Вашингтон и Киев подписали договор о природных ресурсах Украины. Сделка предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, в котором стороны будут иметь равные права и пополнение которого будет происходить за счет лицензий по новым проектам в сфере критических материалов, нефти и газа. При этом все ресурсы на территории Украины, а также госкорпорации "Укрнафта" и "Энергоатом" остаются в собственности и под контролем Киева. Документ требует ратификации Верховной радой.

https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html

https://ria.ru/20250419/filippo-2012257158.html

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в мире, украина, киев, сша, флориан филиппо, эммануэль макрон, евросоюз, укрнафта