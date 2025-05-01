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Французский политик оценил сделку США и Украины - РИА Новости, 01.05.2025
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12:55 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014563304.html
Французский политик оценил сделку США и Украины
Французский политик оценил сделку США и Украины - РИА Новости, 01.05.2025
Французский политик оценил сделку США и Украины
Заключенная сделка по природным ресурсам Украины позволит США получить деньги и не увязнуть при этом в украинских проблемах, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:55:00+03:00
2025-05-01T12:55:00+03:00
в мире
украина
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флориан филиппо
эммануэль макрон
евросоюз
укрнафта
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Заключенная сделка по природным ресурсам Украины позволит США получить деньги и не увязнуть при этом в украинских проблемах, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Вопреки желаниям Зеленского (президент США Дональд - ред.) Трамп не включил никаких &quot;гарантий безопасности&quot; для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там&quot;, - написал Филиппо.В то же время из-за Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона деньги французов уходят на разорительное для них финансирование и вооружение Киева, а отправка французского военного контингента на Украину приведет к смертям, добавил политик. "Как и ожидалось, в итоге мы оказываемся дураками из-за ЕС и Макрона! Мы уже потеряли российский рынок из-за идиотских европейских санкций, а американцы скоро получат его обратно", - написал Филиппо. Ранее Вашингтон и Киев подписали договор о природных ресурсах Украины. Сделка предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, в котором стороны будут иметь равные права и пополнение которого будет происходить за счет лицензий по новым проектам в сфере критических материалов, нефти и газа. При этом все ресурсы на территории Украины, а также госкорпорации "Укрнафта" и "Энергоатом" остаются в собственности и под контролем Киева. Документ требует ратификации Верховной радой.
https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html
https://ria.ru/20250419/filippo-2012257158.html
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в мире, украина, киев, сша, флориан филиппо, эммануэль макрон, евросоюз, укрнафта
В мире, Украина, Киев, США, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Укрнафта
Французский политик оценил сделку США и Украины

Французский политик Филиппо: США получат деньги, не увязнув в проблемах Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Заключенная сделка по природным ресурсам Украины позволит США получить деньги и не увязнуть при этом в украинских проблемах, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Вопреки желаниям Зеленского (президент США Дональд - ред.) Трамп не включил никаких "гарантий безопасности" для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там", - написал Филиппо.

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В то же время из-за Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона деньги французов уходят на разорительное для них финансирование и вооружение Киева, а отправка французского военного контингента на Украину приведет к смертям, добавил политик.
«
"Как и ожидалось, в итоге мы оказываемся дураками из-за ЕС и Макрона! Мы уже потеряли российский рынок из-за идиотских европейских санкций, а американцы скоро получат его обратно", - написал Филиппо.
Ранее Вашингтон и Киев подписали договор о природных ресурсах Украины. Сделка предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, в котором стороны будут иметь равные права и пополнение которого будет происходить за счет лицензий по новым проектам в сфере критических материалов, нефти и газа. При этом все ресурсы на территории Украины, а также госкорпорации "Укрнафта" и "Энергоатом" остаются в собственности и под контролем Киева. Документ требует ратификации Верховной радой.
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В миреУкраинаКиевСШАФлориан ФилиппоЭммануэль МакронЕвросоюзУкрнафта
 
 
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