Французский политик оценил сделку США и Украины
Французский политик Филиппо: США получат деньги, не увязнув в проблемах Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Заключенная сделка по природным ресурсам Украины позволит США получить деньги и не увязнуть при этом в украинских проблемах, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
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"Вопреки желаниям Зеленского (президент США Дональд - ред.) Трамп не включил никаких "гарантий безопасности" для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там", - написал Филиппо.
В то же время из-за Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона деньги французов уходят на разорительное для них финансирование и вооружение Киева, а отправка французского военного контингента на Украину приведет к смертям, добавил политик.
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"Как и ожидалось, в итоге мы оказываемся дураками из-за ЕС и Макрона! Мы уже потеряли российский рынок из-за идиотских европейских санкций, а американцы скоро получат его обратно", - написал Филиппо.
Ранее Вашингтон и Киев подписали договор о природных ресурсах Украины. Сделка предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, в котором стороны будут иметь равные права и пополнение которого будет происходить за счет лицензий по новым проектам в сфере критических материалов, нефти и газа. При этом все ресурсы на территории Украины, а также госкорпорации "Укрнафта" и "Энергоатом" остаются в собственности и под контролем Киева. Документ требует ратификации Верховной радой.
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