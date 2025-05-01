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NYT сообщила неприятные для Украины детали сделки с США
NYT сообщила неприятные для Украины детали сделки с США - РИА Новости, 01.05.2025
NYT сообщила неприятные для Украины детали сделки с США
В заключенную между США и Украиной сделку по ресурсам не входят американские гарантии безопасности, пишет The New York Times. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:14:00+03:00
2025-05-01T09:14:00+03:00
2025-05-01T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В заключенную между США и Украиной сделку по ресурсам не входят американские гарантии безопасности, пишет The New York Times."По словам знакомого с переговорами источника, обсуждающего их на условиях анонимности, в окончательный вариант сделки не входят явные гарантии безопасности от США", — говорится в материале.Журналисты указали, что эта сделка окажет незначительное влияние на боевые действия между Украиной и Россией, несмотря на громкие обсуждения вокруг нее.В четверг в Министерстве финансов США сообщили, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по сделке о природных ресурсах. В рамках соглашения стороны создали двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что достигнутая сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному процессу по урегулированию украинского кризиса.
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украина, сша, россия, скотт бессент, в мире
Украина, США, Россия, Скотт Бессент, В мире
NYT сообщила неприятные для Украины детали сделки с США
NYT: в сделку США и Украины по ресурсам не входят гарантии безопасности