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Глава МИД Британии приветствовал заключение Украиной и США сделки по недрам
Глава МИД Британии приветствовал заключение Украиной и США сделки по недрам - РИА Новости, 01.05.2025
Глава МИД Британии приветствовал заключение Украиной и США сделки по недрам
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приветствовал заключение Киевом и Вашингтоном сделки по украинским природным ресурсам. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T04:05:00+03:00
2025-05-01T04:05:00+03:00
2025-05-01T04:05:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приветствовал заключение Киевом и Вашингтоном сделки по украинским природным ресурсам. "Великобритания приветствует шаги, предпринятые США и Украиной по подписанию соглашения об экономическом партнерстве", - написал Лэмми на странице в соцсети X. Министр также подчеркнул приверженность королевства столетнему договору о партнерстве с Украиной. Вашингтоном и Киев подписали договор о природных ресурсах Украины. Сделка предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, в котором стороны будут иметь равные права и пополнение которого будет происходить за счет лицензий по новым проектам в сфере критических материалов, нефти и газа. При этом все ресурсы на территории Украины, а также госкорпорации "Укрнафта" и "Энергоатом" остаются в собственности и под контролем Киева. Документ требует ратификации Верховной радой.
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Глава МИД Британии приветствовал заключение Украиной и США сделки по недрам
Глава МИД Британии Лэмми приветствовал заключение Украиной и США сделки