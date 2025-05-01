https://ria.ru/20250501/sdelka-2014525317.html
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах - РИА Новости, 01.05.2025
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах, сообщили в Министерстве финансов США. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:16:00+03:00
2025-05-01T02:16:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах, сообщили в Министерстве финансов США. "Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", — говорится в заявлении ведомства.Как сообщается, в рамках соглашения создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.Министр финансов США Скотта Бессент заявил, что достигнутая Вашингтоном и Киевом сделка по минералам демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному процессу по урегулированию украинского кризиса.По словам вице-премьера Украины Юлии Свириденко, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в рамках сделки по ресурсам.Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течение десяти лет, уточнила она.Украинский вице-премьер также заявила:Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту.В среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечало издание.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014515962.html
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сша, украина, киев, скотт бессент, верховная рада украины
США, Украина, Киев, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах, сообщили в Министерстве финансов США.
«
"Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", — говорится в заявлении ведомства.
Как сообщается, в рамках соглашения создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины
.
Министр финансов США Скотта Бессент
заявил, что достигнутая Вашингтоном и Киевом
сделка по минералам демонстрирует России
долгосрочную приверженность США мирному процессу по урегулированию украинского кризиса.
По словам вице-премьера Украины Юлии Свириденко, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в рамках сделки по ресурсам.
Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течение десяти лет, уточнила она.
Украинский вице-премьер также заявила:
- учрежденный фонд будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку;
- инвестирование возможно лишь в Украину;
- США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву;
- Инвестфонд будет пополняться за счет доходов с новых лицензий в сфере проектов по недрам;
- соглашение США по ресурсам требует ратификации в Верховной Раде.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту.
В среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечало издание.