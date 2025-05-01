Рейтинг@Mail.ru
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 01.05.2025 (обновлено: 02:27 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014525317.html
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах - РИА Новости, 01.05.2025
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах, сообщили в Министерстве финансов США. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:16:00+03:00
2025-05-01T02:27:00+03:00
сша
украина
киев
скотт бессент
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:233:1745:1215_1920x0_80_0_0_2c2a6f48fbb36f1a72a17d8bdb88e353.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах, сообщили в Министерстве финансов США. "Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", — говорится в заявлении ведомства.Как сообщается, в рамках соглашения создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.Министр финансов США Скотта Бессент заявил, что достигнутая Вашингтоном и Киевом сделка по минералам демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному процессу по урегулированию украинского кризиса.По словам вице-премьера Украины Юлии Свириденко, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в рамках сделки по ресурсам.Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течение десяти лет, уточнила она.Украинский вице-премьер также заявила:Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту.В среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечало издание.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014515962.html
https://ria.ru/20250430/kellog-2014509535.html
https://ria.ru/20250430/pokushenie-2014502454.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:0:1621:1215_1920x0_80_0_0_c20a5e85719b307367e03132d2d41ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, киев, скотт бессент, верховная рада украины
США, Украина, Киев, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины

США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах, сообщили в Министерстве финансов США.
«
"Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", — говорится в заявлении ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
"Приближаемся к финалу". В США поставили Украину перед серьезным выбором
Вчера, 23:34
Как сообщается, в рамках соглашения создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины.
Министр финансов США Скотта Бессент заявил, что достигнутая Вашингтоном и Киевом сделка по минералам демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному процессу по урегулированию украинского кризиса.
По словам вице-премьера Украины Юлии Свириденко, Вашингтон и Киев будут иметь равные права в рамках сделки по ресурсам.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
США допустили частичное согласие на территориальные требования России
Вчера, 22:37
Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течение десяти лет, уточнила она.
Украинский вице-премьер также заявила:
  • учрежденный фонд будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку;
  • инвестирование возможно лишь в Украину;
  • США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву;
  • Инвестфонд будет пополняться за счет доходов с новых лицензий в сфере проектов по недрам;
  • соглашение США по ресурсам требует ратификации в Верховной Раде.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту.
В среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечало издание.
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа
Вчера, 21:30
 
СШАУкраинаКиевСкотт БессентВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала