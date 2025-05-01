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Минфин США прокомментировал сделку по минералам

Минфин США прокомментировал сделку по минералам - РИА Новости, 01.05.2025

Минфин США прокомментировал сделку по минералам

Достигнутая Вашингтоном и Киевом сделка по минералам демонстрирует РФ долгосрочную приверженность США мирному процессу, в центре которого "суверенная" Украина,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T01:08:00+03:00

2025-05-01T01:08:00+03:00

2025-05-01T01:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Достигнутая Вашингтоном и Киевом сделка по минералам демонстрирует РФ долгосрочную приверженность США мирному процессу, в центре которого "суверенная" Украина, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент. "Это соглашение ясно дает понять России, что администрация (президента США Дональда) Трампа привержена мирному процессу, в центре которого — свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе", - сказал Бессент в заявлении, опубликованным минфином США. По его словам, запрещено привлечение к восстановлению Украины стран и лиц, якобы "финансировавших" российский ВПК.

https://ria.ru/20250430/kiev-2014490963.html

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