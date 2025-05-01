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Киев принял решения, необходимые для сделки по недрам с США, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 01.05.2025
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00:22 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014519474.html
Киев принял решения, необходимые для сделки по недрам с США, заявил Шмыгаль
Киев принял решения, необходимые для сделки по недрам с США, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 01.05.2025
Киев принял решения, необходимые для сделки по недрам с США, заявил Шмыгаль
Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания с США сделки по полезным ископаемым, в частности о создании "инвестиционного фонда... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:22:00+03:00
2025-05-01T00:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания с США сделки по полезным ископаемым, в частности о создании "инвестиционного фонда восстановления", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления (в рамках сделки по недрам - ред.)", - говорится в публикации в Telegram-канале министра. В своей публикации Шмыгаль указывает, что сделка по недрам предполагает "сохранение за Украиной полного контроля над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами". По его словам, соглашение с США не будет препятствовать "приобретению Украиной членства в ЕС". "Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает. ... Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати", - добавляется в публикации Шмыгаля. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд. Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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сша, украина, киев, денис шмыгаль, скотт бессент, дональд трамп, евросоюз
США, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Евросоюз
Киев принял решения, необходимые для сделки по недрам с США, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: Киев принял решения, необходимые для сделки по недрам с США

© AP Photo / Efrem LukatskyКарьер в Кировограде
Карьер в Кировограде - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Карьер в Кировограде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания с США сделки по полезным ископаемым, в частности о создании "инвестиционного фонда восстановления", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления (в рамках сделки по недрам - ред.)", - говорится в публикации в Telegram-канале министра.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Вчера, 23:27
В своей публикации Шмыгаль указывает, что сделка по недрам предполагает "сохранение за Украиной полного контроля над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами". По его словам, соглашение с США не будет препятствовать "приобретению Украиной членства в ЕС".
"Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает. ... Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати", - добавляется в публикации Шмыгаля.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд.
Как сообщал Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Киевом
Вчера, 20:33
 
СШАУкраинаКиевДенис ШмыгальСкотт БессентДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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