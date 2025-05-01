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США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп - РИА Новости, 01.05.2025
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21:54 01.05.2025 (обновлено: 22:02 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/sanktsii-2014620605.html
США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп
США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп - РИА Новости, 01.05.2025
США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп
США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель американского... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:54:00+03:00
2025-05-01T22:02:00+03:00
сша
россия
государственный департамент сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс."Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о возможности ослабления санкций в отношении России. Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
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сша
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сша, россия, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии
США, Россия, Государственный департамент США, Санкции, Санкции в отношении России
США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп

Госдеп: США не снимают с России санкции, сохраняют возможность введения новых

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.
«
"Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о возможности ослабления санкций в отношении России.
Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Сенатор США предложил ввести пошлины для стран, закупающих у России ресурсы
Вчера, 18:35
 
СШАРоссияГосударственный департамент СШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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