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США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп
США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп - РИА Новости, 01.05.2025
США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп
США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель американского... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:54:00+03:00
2025-05-01T21:54:00+03:00
2025-05-01T22:02:00+03:00
сша
россия
государственный департамент сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс."Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о возможности ослабления санкций в отношении России. Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии
США, Россия, Государственный департамент США, Санкции, Санкции в отношении России
США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп
Госдеп: США не снимают с России санкции, сохраняют возможность введения новых