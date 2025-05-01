https://ria.ru/20250501/sanktsii-2014620605.html

США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп

США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп - РИА Новости, 01.05.2025

США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп

США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель американского... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T21:54:00+03:00

2025-05-01T21:54:00+03:00

2025-05-01T22:02:00+03:00

сша

россия

государственный департамент сша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США в настоящее время не снимают с России существующие санкции, введенные ранее Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс."Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря о возможности ослабления санкций в отношении России. Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.

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сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии